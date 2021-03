‘La mujer mexicana ha superado cualquier barrera’: Paola Espinosa

Paola Espinosa, una de las deportistas más destacadas en la historia de México, se ha convertido en una referente para los jóvenes que buscan trascender, y ahora con el objetivo latente de asistir a una cita olímpica más, sabe que aún no se ha llegado a la cima de lo que las mujeres pueden conseguir, no solo en el deporte, también en otras actividades.

Ante el cuestionamiento de Publimetro, Espinosa Sánchez aseguró que las mujeres han superado grandes barreras y han abierto la puerta a las nuevas generaciones de mujeres que comienzan a dedicarse a algún deporte o disciplina.

“La mujer ha cambiado mucho, yo creo que ya hay pocas barreras en el deporte ya que hemos demostrado, no solo en uno o dos disciplinas, en todos los deportes se han conseguido resultados. Algo que ha funcionado es quitarnos el ‘no puedo’, el ‘yo no voy a poder’ y las que vienen atrás están compitiendo con eso. Ahora ya tenemos ejemplos en varias medallistas olímpicas, mujeres exitosas que han abierto el camino de decir ‘si ella pudo hacerlo, yo también lo puedo lograr’. El deporte en México aún puede dar más, no solo para las mujeres, también para todo el país”, respondió la atleta mexicana.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la medallista en Beijing y Londres pide a las mujeres levantar la voz, aunque toda acción que sea con respeto.

“Yo hablo y levanto la voz y ese día (el lunes) es un recordatorio para todas de creer en nosotras mismas y quitar o romper estereotipos. Veo a una mujer más preparada y fuerte en muchos roles de la sociedad”, sentenció.

En relación a lo conseguido por las mujeres en la sociedad y el deporte en los últimos años, la clavadista mexicana señalo que a ella le gustaría ver más mujeres en puestos directivos.

“Como atleta me gustaría ver más mujeres en las federaciones, en la toma de decisiones, que haya equidad, porque somos capaces, fuertes, inteligentes y podemos mejorar el deporte mexicano”, explicó.

En términos deportivos, la mejor clavadista en la historia de México aspira a asistir a sus quintos juegos olímpicos y sobre todo, conseguir una presea.

“El sueño sigue latente, sigue muy fuerte y muy presente que quiero llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Ya gané una plaza histórica en el Campeonato Mundial de 2019 (en Gwangju) en el trampolín de 3 metros sincronizados, que desde (Atenas) 2004 no se daba esa plaza y estoy muy ilusionada de que ya se le pueda poner mi nombre porque me esforcé muchísimo, porque me la gané”, explicó Espinosa.

Por último, la atleta señaló que, ahora en su nuevo rol como madre, su hija Viviana se convierte en su mayor motivación.

"Todo esto vale la pena, tengo este sueño muy latente, muy fuerte, lo quiero con todo mi corazón. Y más allá de que sí ha sido difícil y cansado, veo a mi hija y es la motivación que necesito cada vez que salgo de casa", finalizó.

Gracias a los medios 📲🎥📺🎙🖥⌨️ que me acompañaron en la conferencia virtual para hablar de las mujeres, mi recuperación de la neumonía y entrenamientos para #Tokyo2021, mi fundacion y mucho más. Me acompañó mi mamá e #Ivana. 👧🏻 Conferencia completa 👉 https://t.co/1eg1hg9AM3 pic.twitter.com/g5O84EEaQI — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) March 6, 2021

Números

2 medallas olímpicas conseguidas en su trayectoria (Beijing 2008 y Londres 2012)

34 años tiene la clavadista mexicana

Publimetro te recomienda