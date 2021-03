'Ser uno de los cinco mexicanos en la NBA es más importante que ganar millones': Toscano

Luego de que los Golden State Warriors de la NBA no le garantizaron un contrato formal el pasado 22 de febrero, fecha límite para hacerlo, y seguir con su estatus de "Two way contract", el jugador mexicano Juan Toscano se mostró tranquilo porque hay cosas más importantes que el dinero, por ejemplo, ser uno de los cinco mexicanos que han pisado las duelas de la liga de basquetbol más importante del mundo.

"Ser uno de los cinco jugadores mexicanos que han jugado en la NBA es mas importantes que ganar dos millones de dólares. La posición que tengo y la imagen para México es más importante que el dinero y voy a seguir trabajando y llegar más lejos", declaró el guardia de 27 años de edad.

Pero no bajará los brazos, seguirá esforzándose para conseguir ese ansiado contrato la siguiente temporada.

"Voy a seguir trabajando para conseguir un contrato real con el equipo porque un día quiero tener familia. Yo no juego por el dinero, cuando piensas en el dinero estás pensando en cosas que no son tan importantes. Me levanto cada día para jugar este juego porque es lo que mas me gusta. Pensar en el dinero puede destruir tu mente. Estoy jugando en la mejor liga del mundo y con eso estoy satisfecho".

Mencionó que le gustaría llegar a los playoffs con los Warriors, actualmente novenos en el Oeste, pero es consciente de que deben ir paso a paso ya que hay contendientes de gran nivel.

"Cada día estoy pensado en los playoffs. Tenemos que ir día a día, jugar antes de pensar en los playoffs. Estar en la Conferencia Oeste es muy difícil, hay muchos equipos que pueden competir por el campeonato. Será difícil pero estoy emocionado de que quitaran el limite de juegos (50 para los jugadores con Two Way contract) y solo pienso en el basquet, en ganar".

Toscano-Anderson reconoció que haber llegado a la NBA le dio más responsabilidades como jugador mexicano, pero acepta el reto porque da una mejor imagen al baloncesto de México.

"Mi vida cambió en todo. Estoy ganando mas dinero, tengo más responsabilidades. Deseo ser una buena imagen para el basquetbol en México, ser un líder en la selección. Llegar fue un trabajo difícil, pero es mas difícil quedarse".

Espera seguir siendo tomado en cuenta por Steve Kerr y mejorar sus estadísticas personales. No descarta volver algún día a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

"Quiero anotar más y se que debo seguir trabajando, mejorar mi tiro, ganarme la confianza de Steve Kerr y quiero elevar mis números. Si lo hago creo que también ayudo al equipo. Quiero ser clave para este equipo para los playoffs. Algún día quiero regresar a la LNBP para jugar un año o dos. A veces extraño a Fuerza Regia. Paco Olmos fue una pieza clave en mi desarrollo".

Finalmente envió un mensaje a sus antecesores mexicanos en la NBA.

"Saludos a Horacio (Llamas), Eduardo (Nájera), Jorge (Gutiérrez), Gustavo (Ayón), pero ahorita es mi tiempo de ser el líder y poner al país (México) en el top".

Hasta ahora Juan Toscano ha participado en 23 partidos, 13 como titular, con promedios de 5.8 puntos, 4.5 rebotes y 2.2 asistencias por partido con los Warriors.

'Voy a seguir trabajando para conseguir un contrato real con el equipo (@warriors). No juego por el dinero, cuando piensas estás pensando en cosas que no son tan importantes. Me levanto cada día para jugar este juego porque es lo que mas me gusta", dice @juanonjuan10 #DubNation pic.twitter.com/mA5doywtb1 — Sergio Meléndez (@SerMelendez) March 10, 2021

