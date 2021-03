VIDEO: Conductor es aplastado por una pantalla durante programa en vivo

El comentarista deportivo, Carlos Orduz, sufrió un aparatoso accidente durante una emisión de ESPN FC Radio Colombia, pues fue aplastado por una enorme pantalla en pleno programa, suceso que alarmó a sus compañeros de mesa, que inmediatamente mandaron a cortes comerciales para atender a Orduz.

Los panelistas estaban en la mesa de debate, la toma estaba abierta mostrando a cada uno de ellos, cuando la pantalla cayó en la espalda de Carlos, impacto que lo dobló.

Tras el accidente, el resto de los comentaristas se mostraron impactados y preocupados, por lo que solicitaron salir del aire para percatarse que su compañero estuviera bien.

El video no tardó en publicarse en redes sociales, las cuales también quedaron impactadas.

SE ENCUENTRA BIEN

Pese a que el accidente se vio aparatoso, Carlos Orduz no sufrió ningún daño, así lo confirmó él mismo a través de un video. "Estoy bien, ya me revisaron. No pasó absolutamente nada, aparte del susto. Les agradezco la solidaridad de todos los mensajes, estoy bien".

Carlos Orduz aclarando que fue sólo el susto pic.twitter.com/nUZQBWyUNw — Edilson Ballesteros (@Edilsonolimpico) March 10, 2021

