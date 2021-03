Raúl Jiménez presenta novedoso casco de protección en entrenamiento de Wolves

Raúl Jiménez regresó a los entrenamientos del Wolverhampton este viernes, pero lo hizo con un casco especial para proteger su cabeza de la fractura que sufrió en noviembre pasado.

Ante esta situación, fue el mismo entrenador de los Lobos, Nuno Espirito Santo, quien explicó cómo funciona la protección utilizada por el ariete mexicano, en donde explicó que cuenta con más tecnología que el que utiliza Petr Cech, histórico arquero del Chelsea.

"Es una protección para la cabeza que utiliza durante los entrenamientos, algo que evita, eventualmente, cualquier tipo de contacto en el cráneo. Es diferente al casquete de Petr Cech, es mucho más avanzado. Es increíble lo que hace la tecnología. Es un equipamiento exclusivo, pero ha sido brillante y se siente muy bien", comentó el técnico portugués.

El técnico también habló de que Jiménez se ha sentido cómodo con esta nueva equipación.

"Se siente cómodo con él, ha podido hacer casi todas las acciones, y ahora estamos en el siguiente paso", explicó.

🗣 "He’s not decided yet whether it’s going to be for when he returns to competition, but it’s a better approach for him to be more involved inside of the training sessions."

Nuno on Raul's training ground head protection.

🇲🇽🐺 pic.twitter.com/NXiE3Mvdoq

— Wolves (@Wolves) March 12, 2021