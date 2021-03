Mexicano Gerardo López es eliminado en la primera ronda del AMT

Gerardo López tuvo una breve participación en el Abierto Mexicano de Tenis al ser eliminado en la primera ronda por el alemán Dominik Koepfer, por parciales de 4-6 y 2-6.

López Villaseñor era el único mexicano en singles del torneo que se disputa en Acapulco. El originario de Puerto Vallarta tuvo un inicio flojo y se vio abajo en el marcador, pero logró reponerse y empatar el 4-4, aunque al final cayó en el primer set.

En la segunda manga ‘Jerry’ cedió sus games y tras varios quiebres Koepfer se llevó la victoria.

“Creo que tuve un inicio bastante lento, fue clave en el primer set, errores, básicos que comentó; al final del segundo set no logré tener esos chances. El nivel cambia y jugar con este tipo de jugadores; falta foguearme con este tipo de jugadores”, declaró en conferencia de prensa.

Gerardo López fue clave en el triunfo del equipo mexicano sobre Bulgaria, en la Copa Davis la semana pasada, pero ahora no pudo replicar ese buen juego.

“No pude encontrar al Jerry que encontré la otra semana, estoy sacado de onda que no pude encontrar mi juego, Koepfre es un jugador complicado, no me dejó encontrar mi tenis, pero así es este deporte que cambia de una semana a otra”, señaló.

Por último agradeció a los organizadores del torneo por permitirle foguearse con los mejores tenistas del mundo lo que le ayudará a mejorar su nivel.

Gerardo López Villaseñor jugó la primera ronda del #AMT2021 en el Grandstand, y a pesar de que cayó ante Dominik Koepfer, ¡nos regaló un gran partido! 👏🇲🇽#CelebratingTennis pic.twitter.com/HptcXchUg6 — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) March 16, 2021