Comparte Desirée Monsiváis histórico gol con Rayadas

Desirée Monsiváis, jugadora de Rayadas, logró ser la primera futbolista de la Liga Femenil MX, en llegar a los 100 goles, .

Mencionó que aún analiza mentalmente cómo llegó el gol que la pone como histórica de la Liga.

“Aún sigo haciendo réplica del gol. Estoy contenta pero sobre todo es un crecimiento personal”, mencionó.

Reconoció que este logro es de todo el equipo, pues con su apoyo logró llegar a esta marca.

“En la semana yo había hablado con el equipo, y les pedí que me soporten, que me apoyen, porque este gol cien es de Rayadas no de Desirée Monsiváis”.

“El trabajo no sólo es físico, si es primordial, pero también la asesoría psicológica, el estar unidas mentalmente, el estar siempre buscando ganar”, dijo.

Aunque disfruta el haber logrado el centenario, la delantera no echa las campanas al vuelo, por lo que toca seguir concentrada en el torneo.

“No hemos ganado absolutamente nada, sólo confianza para seguir en el torneo, e ir por ese campeonato”, dijo.

Además del gol histórico, las albiazules se colocan como líder general. Suman 8 victorias al hilo y le apuntan al título.

El siguiente compromiso de las albiazules es el próximo 27 de septiembre ante Santos en la Comarca Lagunera.

