Real Madrid vuelve al Bernabéu y golea al Celta

Real Madrid regresó a su casa, el Estadio Santiago Bernabéu y lo celebró con un triunfo sobre el Celta de Vigo, donde milita el mexicano Néstor Araujo, en la jornada 4 de la Liga española.

Desde el 1 de marzo de 2020 no había futbol en el templo blanco, debido a que el inmueble fue sometido a una gran remodelación, que todavía no concluye, pero eso no impidió que los merengues estuvieran acompañados de su afición.

Si bien, el Real Madrid se llevó la victoria por 5-2, Carlo Ancelotti no debe estar todo contento ya que estuvo abajo en el marcador en dos ocasiones.

Santi Mina, al minuto 4’, inauguró el marcador y se convirtió en el primer futbolista en marcar en esta reinauguración del Bernabéu.

Tuvo que aparecer Karim Benzema, quien a la postre se convirtió en la figura, para igualar los cartones al 24’. Sin embargo, Franco Cervi le volvió a dar la ventaja al Celta al 31’.

Reacción del Real Madrid

Para el segundo tiempo explotó la ofensiva del Real Madrid y Karim Benzema volvió a darle el empate al 46’ y Vinicius Junior consiguió la voltereta al 54’.

Este encuentro fue el marco para el debut del francés Eduardo Camavinga, quien se estrenó como goleador al 72’, un inicio soñado con el Real Madrid.

Por último, Benzema cerró un gran día consiguiendo el triplete, al marcar de penal al 87’.

Néstor Araujo, quien estuvo con la Selección mexicana para los duelos de la eliminatoria mundialista, fue titular, disputó los 90 minutos y fue amonestado al 63’.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene como líder de la Liga española, con 10 puntos, mismos que tienen el Valencia y Atlético de Madrid, pero con mejor diferencia de goles. El Celta ocupa el lugar 18 con apenas una unidad.