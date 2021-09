Aremi Fuentes denuncia que recibió un premio que no pudo cobrar

La medallista olímpica, Aremi Fuentes, denunció que el gobernador de Baja California Jaime Bonilla, le entregó un premio de 50 mil pesos por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pero el cheque fue declarado inexistente.

“Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos, como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos. Se hace la foto oficial y todo”, declaró Aremi Fuentes en conferencia de prensa.

La ganadora del bronce en halterofilia recalcó que el cheque no es que no tuviera fondos sino que no existe. “A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”.

“El cheque no tiene fondos, no existe. Otras medallistas olímpicas, que fueron a Tokio 2020, y por su medalla Olímpica sus gobiernos le dieron 150 mil pesos, más un sueldo de 20 mil mensuales, mientras yo gano tres mil mensuales más tres mil 500 de alimentación, llevo desde el 2014 representando al estado. Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista, que no tenga fondos”, expresó.

De igual forma, Aremi Fuentes, contó que le entregaron 24 mil pesos pero que esos correspondían a becas atrasadas. “Nos dieron una cifra extra, de 24 mil pesos, pero esa era la cantidad de nuestra beca, acumulado de becas atrasadas”.