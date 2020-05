'No dije eso', ofrece López Obrador disculpa a médicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus palabras se tergiversaron y que no habló mal de los profesionales de la salud -el viernes pasado- sino que simplemente recordó las prácticas que se llevaron a cabo en el periodo neoliberal.

"No, si lo entendieron así ofrezco disculpas, pero no fue eso, hablé de -todo el tiempo lo hago- de cómo los médicos tienen una vocación humanista […] ¿cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, aseguró que 'todo lo están tergiversando' y por eso ahora habla más despacio que de costumbre porque 'están viendo con microscopio' lo que dice.

"No dije eso, hablé de algunos médicos, porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal, pues si se robaban las medicinas, ¿no los negocios más jugosos en el pasado era el de compra de medicinas? No sólo eso, adulteraban los medicamentos", enfatizó.

Y agregó: "Lo que dije fue que había médicos que sólo les interesa el dinero, como todo, con el gremio empresarial, el gremio periodístico, como en el gremio de legisladores, de los políticos, de todo, ni modo que hay un gremio puro, siempre hay y no sólo en México sino en el mundo. A eso me referí a los médicos y hay también no solo médicos, hospitales donde lo primero es: '¿qué tienes?' o 'dame tu tarjeta' aunque se vaya muriendo el paciente y eso fue a lo que me referí".

Declaraciones abonan para que se aleje esa práctica

Al ser cuestionado sobre si sus declaraciones no abonaban en el ataque que se ha dado últimamente a los profesionales de salud, por la atención a pacientes con coronavirus, el mandatario respondió:

"Abonan para que les dé vergüenza a los que hacen eso, antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta a algunos. Hasta les daban medallas al mérito, ¿que nos decían antes? Estudia para cuando seas grande seas un reverendo ladrón, se dedicaban a robar, a engañar […] eso ya no se puede, les molesta".

Médicos exigen respeto a López Obrador tras ofensas Grupos de médicos especialistas consideraron irresponsable e injusto que el mandatario diga que anteponen el interés económico a la salud del paciente.

En tanto, dijo no saber por qué los médicos exigieron respeto tras la conferencia matutina del viernes pasado:

"Ni sabia yo cuál era el motivo porque no tengo problema de conciencia, ni sabia […] ahora quién sabe qué van a a decir, no los médicos sino los adversarios, pero está muy interesante todo lo que estando, nada más no enojarnos, sino debatir".

Finalmente, recordó que el viernes dijo: "Un médico que pregunta

– Qué tienes?

– No, es que me duela acá, doctor.

– No, ¿qué tienes de bienes?

No es hablar al tanteo, cuando las operaciones se hacen sin necesidad o, ¿no existe eso? Desde luego no podemos generalizar".