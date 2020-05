Perro pitbull ataca a niño de nueve años en Tabasco; motociclistas se detienen y lo ayudan

Un niño de nueve años fue atacado por un perro pitbull cuando se dirigía a su casa en Comacalco, Tabasco, el pasado domingo 17 de mayo.

La cámara de seguridad de un domicilio particular, registró el momento en el que el menor transitaba por la banqueta con su paquete de tortillas.

Segundos después, las imágenes muestran que el niño fue sorprendido por el animal, el cual lo atacó sin razón aparente.

El pequeño intentó defenderse con el paquete de tortillas, no obstante no lo logró y cayó al suelo, mientras el can se situaba sobre él.

Dos jóvenes que pasaron por la calle a bordo de una motocicleta, vieron la escena y no dudaron en ayudar al menor al niño.

"Yo me estacione rápido y corrí, agarré una piedra para espantar al perro pero continuaba intentando morderlo, pero al llegar un hombre en una camioneta me prestó un machete que traía para pegarle, y en eso lo soltó", señaló el sujeto a El Horizonte.

Varias personas que pasaban por el lugar e incluso vecinos, ayudaron a separar al perro del rostro del niño de nueve años.

De acuerdo con el mismo medio, el menor resultó levemente herido, ya que hubo una rápida intervención por parte de los motociclistas y porque todo el tiempo se sujetó del collar del perro.

El Heraldo de Tabasco afirmó que el agresivo animal fue entregado a personal de Protección Civil.

Por su parte, la propietaria desconocía cómo el perro había salido de su casa, pero señaló que se iba a hacer cargo de los gastos médicos.

