Decenas de personas llevan su propio oxígeno a los hospital en Lima para que los médicos puedan tratar a sus familiares ante escasez durante la crisis del covid-19, como muestran las imágenes grabadas este martes.

El vídeo muestra a varios familiares de pacientes diagnosticados con covid-19 esperando fuera de la entrada del hospital con tanques de oxígeno para que las autoridades medicas puedan tratar a sus familiares.

"Yo he tenido que comprar siempre oxígeno a mi papá. Ahora ya lo pasaron a piso y no lo están atendiendo. Lo voy a retirar, lo voy a llevar a mi casa. No importa lo que pase," explico una familiar de un paciente fuera del Hospital Arzobispo Loayza en la capital.

Por otra parte la demanda del oxígeno ha inflado los precios del metro cubico en el país que sufre de escasez debido a la pandemia.

"Estamos desde la una de la tarde. Recién llegamos acá y no conseguimos. Encima nos venden a más del triple del precio. Me parece injusto y qué puedo… No puedo hacer nada. Me voy con la impotencia de no poder ayudar a mi familiar," dijo Huama, un familiar de un paciente diagnosticado con covid-19 en Lima.

Diversos países latinoamericanos, como Brasil, Perú, Chile y México siguen estando muy afectados por la pandemia de coronavirus a pesar de las estrictas medidas de confinamiento.

Hasta este martes, Perú había registrado más de 170 mil casos de covid-19 y al menos 4 mil 634 muertes relacionadas con la enfermedad, según datos proporcionados por la Universidad John Hopkins.

Familiares de pacientes con covid-19 llevan su propio oxígeno al hospital por la escasez en Perú / Captura de pantalla

