¿Cómo logra Israel ser el país que más ha vacunado a su población?

En la época de nueva normalidad que se vive en el mundo debido a la pandemia de Covid-19, Israel ha destacado por ser el país que más vacunas aplica a la población en general. Debido a esto, ahora reabre actividades económicas a quienes ya fueron inmunizados contra el Sars-Cov-2.

Entre las medidas implementadas para su recuperación está el uso de "certificados verdes". Así, podrán reabrir comercios a pie de calle que seguían cerrados, mercados al aire libre, centros comerciales, bibliotecas o museos, con estrictas reglas para la prevención del virus.

Yo sé que mis compañeros de Cruz Roja mexicana están luchando muy duro hace más de un año contra el coronavirus y que hay que reconocer ese esfuerzo. Hay que reconocer el sacrificio de las personas que han sufrido mucho, diferentes tipos de sufrimiento económico, social, de salud. Y la única forma de salir adelante es manteniendo las medidas de seguridad y manteniendo ese espíritu conjunto de colaboración y trabajar juntos para vencer esta pandemia. – Chaim Rafalowski, coordinador nacional de Gestión de Desastres del Magen David Adom Israel.

A su vez, los alumnos de quinto y sexto de primaria y de los dos últimos cursos de secundaria pueden volver a las aulas en áreas con tasa de morbilidad baja, después de que los más pequeños, de preescolar y primeros cursos de primaria, ya lo hicieran hace más de un semana.

Otro factor a destacar es que en Israel se permite la apertura de gimnasios, piscinas, hoteles y espacios para eventos deportivos o culturales -como teatros-, pero solo se autoriza la entrada a los ciudadanos que ya hayan recibido dos dosis de la vacuna o hayan superado el coronavirus y que pueden acreditar su condición con el denominado certificado verde, un documento digital de seis meses de duración que identifica sus datos con un Código QR. Este se puede conseguir en una aplicación del Ministerio de Sanidad que se puso en marcha esta semana.

El Magen David Adom ha jugado un papel clave en la campaña de vacunación en Israel / Foto: AP

Para conocer más sobre cómo es que Israel ha logrado avanzar en este sentido, Publimetro conversó con Chaim Rafalowski, coordinador nacional de Gestión de Desastres del Magen David Adom, de Israel. Rafalowski tiene un master en gestión y administración pública (Universidad de Tel Aviv), y ha sido paramédico, miembro del Magen David Adom desde el 1981. Hoy es responsable de la preparación ante catástrofes mayores, la coordinación con el movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y proyectos internacionales de cooperación.

Además, desde el inicio de la mesa nacional de crisis del Ministerio de Salud de Israel (en marzo de 2020), representa al Magen David Adom en esta mesa de crisis. La mesa Nacional de crisis mantiene la coordinación de todo los actores de salud durante la pandemia del COVID 19 bajo el liderazgo del Ministerio de Salud.

5 preguntas con…

Chaim Rafalowski, coordinador nacional de Gestión de Desastres del Magen David Adom Israel.

¿Qué hizo Israel para ser el país con más vacunas aplicadas?

Chaim Rafalowski, coordinador nacional de Gestión de Desastres del Magen David Adom Israel / Foto: Cortesía

Antes que todo, tenemos que reconocer que la geografía y demografía de Israel es algo que es muy importante en esta operación. Somos 9.3 millones de habitantes, así que somos menos población que la Ciudad de México. La extensión es de 22 mil kilómetros cuadrados, del mismo tamaño que algunos estados de México. Tenemos que ser modestos en los temas del tamaño.

Ahora, de los 9.3 millones de habitantes que somos, tenemos 6 millones de personas que son elegibles a la vacuna, ya que tenemos 600 mil personas que ya están recuperadas del coronavirus. Además, tenemos más o menos 2.5 millones de menores de 16 años, que en este momento no pueden ser vacunados.

De los seis millones de personas elegibles para la vacuna, ya se vacunaron 4.4 millones de personas. De este 4.4 millones de personas, 2.6 millones están protegidas, es decir, ya han recibido su segunda dosis. Así que estamos con más o menos 50% de las personas elegibles ya protegidas y obviamente vamos creciendo con esas cifras.

Para entender el éxito israelí hay que tomar en cuenta cuatro factores importantes:

La función del Ministerio de Salud. "Nuestro Ministerio de Salud salió de su función habitual de regulación de la gestión a un rol muy operativo de manejar la vacunación. El Ministerio es el que compra las vacunas, las jeringas, las agujas, el que distribuye todo este material y el que decide cuándo va a ir a cada uno de los agentes que están vacunando. También está monitoreando cada hora cuántas vacunas se pusieron y en qué sitio del país. Así, está haciendo los ajustes necesarios a nivel diario. Y eso, obviamente, está dando muy buenos resultados.

En Israel todos tenemos un seguro médico obligatorio. Esto significa que cada uno de nosotros está asociado a una de las cuatro aseguradoras médicas, que llamamos Cajas de Atención Primaria. Estas aseguradoras médicas nos prestan la atención primaria, que esto es el factor importante, porque quiere decir que tenemos cuatro entidades que tienen acceso a 100 por ciento de la población. Están desplegadas en todo el país y lo más importante, saben vacunar. Así que están haciendo lo que están acostumbrados a hacer.

Enfoque en las personas mayores y con discapacidad. Desde el principio de esta pandemia se entendió que las personas mayores son los más vulnerables y por eso el Ministerio de Salud tomó la decisión de que los hogares de personas mayores y hogares para personas con discapacidad se vacunarían en una forma móvil. Se va a llegar hasta estos hogares y se van a vacunar. Esa es la función que recibió el Magen David Adom, como un equipo que está acostumbrado a trabajar fuera de la clínica y es móvil. Hace diez días terminamos la segunda dosis de todos los residentes en todos los hogares del país. Lo que quiere decir que, hoy, este grupo más vulnerable ya está protegido y vemos como ha disminuido la cantidad de personas con una enfermedad grave.

Llegar a las comunidades con acceso más limitado a los centros de vacunación. Tenemos comunidades que -por una u otra razón- quieren vacunarse menos y se está haciendo un proyecto sumamente importante de alcance, nuevamente con Magen David Adom y con su capacidad móvil para llegar a ellas, motivarlas y vacunarlas en sitio. Si ustedes no quieren llegar a nosotros, nosotros vamos a llegar con la vacuna a su barrio, a su vecindario y ahí los vamos a vacunar.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Israel en su campaña de vacunación?

Antes que todo hay que entender que es uno va a una operación logística compleja y se ha practicado muchísimo. Además, cuando se saca la vacuna del contenedor prefijado a menos 70 a un refrigerador de 2 a 8 grados, tenemos solamente ciento veinte horas para poder vacunar. Para todo este operativo logístico hay que prepararse con equipo especial, con refrigeradores, móviles, etcétera.

El segundo desafío, que yo creo que es el más importante, es la campaña antivacunas. Yo creo que es un fenómeno global, todos mis compañeros del mundo lo ven. A veces me parece que es mal intencionado. Las personas están difundiendo cosas que saben que son mentiras.

Al mismo tiempo, hay que reconocer que las personas tienen preocupaciones, que son muy legítimas y es nuestro deber como profesionales de salud compartir nuestro conocimiento. Respetar esas preocupaciones, dar a las personas la respuesta y de vez en cuando tenemos que decirles "No tenemos suficientes datos. Eso es lo que conocemos. Faltan datos porque es una vacuna que, sí, se probado muchísimo, pero hay datos que tienen que ser analizados y eso tardará tiempo".

¿Cómo es el ambiente en Israel ahora que se ha avanzado en la vacunación?

Hay mucho optimismo. Y yo creo que ese es uno de nuestros desafíos, para ser sincero. Aunque las personas se hayan vacunado, todavía es solamente 50% de la población elegible y tenemos 3 millones más de personas que no van a ser vacunadas en este momento. Lo que quiere decir que no podemos bajar nuestras precauciones. No puede haber fiestas aún y eso que tenemos fiestas judías que se acercan. No podemos darnos ese lujo.

Corremos el riesgo perder lo ganado con la vacuna, porque tenemos que entender que vamos a tener mutaciones y de vez en cuando esas mutaciones van causar un virus más contagioso o con mayor mortalidad.

La única forma de evitar estas mutaciones es evitar ese proceso es con las mascarillas, con la distancia y con la vacuna. Tenemos que disminuir, de una forma dramática, la cantidad de oportunidades que el virus tiene para duplicarse y por eso vamos a tener que seguir manteniendo este nivel de vigilancia. Vemos la luz en el final del túnel, pero no hemos llegado al final del túnel todavía.

¿Qué panorama esperar para los próximos meses?

Lo que esperamos es que realmente logremos vacunar a por lo menos 95% de las personas mayores de 50 años en Israel. Así que vamos a proteger en una forma muy eficaz a las personas que sufren el riesgo más alto de una enfermedad grave. También esperamos llegar a por lo menos 50% de vacunación en las personas más jóvenes menores de 50 años esperando que en los próximos meses se puedan vacunar los jóvenes de 12 a dieciséis.

Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en una nueva realidad, pero tenemos que tenemos que tener paciencia y entender que esta situación todavía es muy nueva. Todavía está evolucionando y, lo más importante, es que todos nosotros estamos aprendiendo, cada día, algo nuevo sobre la pandemia, sobre las mutaciones, las variantes y cada vez que surge algo nuevo tenemos una nueva solución que implementar.

Tenemos que mantener la cooperación del público, porque solamente con la cooperación y con la confianza del público vamos a poder vencer esta lucha. Hay que recordar, es una emergencia sanitaria, pero los sanitarios no podemos ganar esta lucha solos. Para ganar la lucha necesitamos la cooperación de todo el público, la responsabilidad de las personas.

