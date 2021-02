¡Qué tierno! Nacen crías de jaguar en Argentina para repoblar El Chaco

Línea de Base de Biodiversidad en el Parque Nacional El Impenetrable

Una de las tareas que realizamos en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, es llevar adelante relevamientos de su biodiversidad. Este Parque Nacional fue recientemente creado, por lo que no existían inventarios completos de su flora y su fauna.

Alejandro es doctor en Biología y vive desde hace varios años en el interior del parque, donde tiene a cargo relevar la diversidad de invertebrados y plantas, tarea que realiza en coordinación con numerosos institutos de investigación y universidades de Argentina y el exterior.

Su dedicado trabajo ha permitido identificar hasta el momento 20 especies de hongos, 368 especies de plantas vasculares y 364 especies de artrópodos—como insectos, arañas, ciempiés, entre otros—.

Conocer la biodiversidad del Parque Nacional El Impenetrable es imprescindible para protegerla.

________________

Building the biodiversity baseline of El Impenetrable National Park.

The work we carry out in El Impenetrable National Park in Chaco includes studying its biodiversity. This protected area is young and has no complete records of the fauna and flora that thrive there.

Alejandro is a Doctor of Biology and has been living inside the park for several years, studying the diversity of plants and invertebrates harbored in it. He works along with numerous research institutes and national and international universities.

To date, Alejandro and his team were able to identify 20 species of fungi, 368 species of vascular plants, and 364 species of arthropods, like insects, spiders, centipedes, etc.

To know the biodiversity of El Impenetrable National Park is crucial if we want to protect it.

@chacodetodos

@turismochaco

@rewilding_argentina

@desarrolloterritorialyambiente

________________

|#Rewilding_Argentina |#ParqueNacional #elImpenetrable |#Chaco |#LineaBase |#Biologia |#Wildlife |#Conservation

Publicado por Fundación Rewilding Argentina en Domingo, 21 de febrero de 2021