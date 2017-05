Si va a Neza ahí lo espero, Juan Zepeda a López Obrador

El candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda Hernández, advirtió que el martes próximo responderá en Nezahualcóyotl al emplazamiento que hizo el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para que decline en favor de su contrincante Delfina Gómez si es que quiere un pacto entre las izquierdas.

En una entrevista, tras un mitin en Los Reyes La Paz, Zepeda atacó que ya “es necesario que alguien le ponga un hasta aquí” a López Obrador a quien también calificó de “bravucón de cantina”.

Sin adelantar algo en particular, el premedita reiteró que en su casa, Neza, se le respeta y que el “tiro” entre el dirigente de Morena y aspirante a la Presidencia de la República en 2018 “va a estar bueno”.

“Andrés Manuel ha emplazado para el martes en una visita que hará a Nezahualcóyotl, nosotros hemos decidido que ese día también vamos a dar una respuesta y también será en Nezahualcóyotl, vamos a hacer una concentración en la explanada del Palacio Municipal a las 4:00 de la tarde”, indicó.

Agregó que “nada más le digo a Andrés Manuel que yo vengo del barrio y si me cantan un tiro yo sé responder. Que ya no vea encuestas, que se serene. En mi casa y con mi gente me va a tener que respetar, que no sea un bravucón de cantina”.

La semana pasada, López Obrador al acompañar a su candidata Delfina Gómez a Neza, dijo que regresaría al municipio para saber si los candidatos del PRD, Juan Zepeda, y del PT, Óscar González declinarán en favor de Delfina a cambio de hacer un pacto de las izquierdas para la elección presidencial de 2018.

En tanto, el senador y coordinador de campaña, Luis Sánchez señaló que muchos sectores ven con claridad la victoria del abanderado del PRD en la próxima jornada electoral, incluso hasta Mhoni Vidente, “ella está augurando que Juan Zepeda va a ganar, pero eso se debe a que es el mejor candidato, que es honesto, cualidad que no tienen ninguno de los otros contendientes”.

Osorio acompaña a Juan Zepeda

En Los Reyes La Paz, Juan Zepeda, candidato del PRD invitó a las tres mil personas que se congregaron en la explanada municipal a reforzar la difusión de su plataforma para que el próximo 4 de junio gane la gubernatura del Estado de México.

El perredista estuvo acompañado del productor televisivo Juan Osorio, así como de la dirigente nacional del partido, Alejandra Barrales; el coordinador de campaña, Luis Sánchez y el alcalde de Cortázar, Guanajuato, Hugo Estefanía, entre otros líderes del Sol Azteca.

