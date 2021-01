Ricardo Anaya confirma que buscará ser candidato presidencial en 2024

Ricardo Anaya anunció que declinó una diputación plurinominal que le ofreció el PAN, para iniciar una gira por el país con miras a la elección presidencial del 2024.

A través de un video, el ex candidato a la presidencia agradeció también “la generosa invitación” pero se dijo convencido de que su papel “debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren” y que la presidencial de 2024 será crucial.

"Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país, no a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente, y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial, y es que estoy convencido de que otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas y eso no lo debemos, eso no lo debemos permitir", aseguró.

Además expresó que trabajará con mucha pasión, pero obsesión y con toda la disposición para hacer equipo con quienes tengan el mismo objetivo desde la oposición, "porque primero está México y después cualquier proyecto personal".



"En esta primera etapa voy a visitar mil municipios del país atendiendo cuidadosamente las recomendaciones sanitarias, con sana distancia, en áreas ventiladas, usando cubrebocas siempre que esté indicado", apuntó.

Estimado @RicardoAnayaC, en @AccionNacional valoramos tu apoyo a nuestros candidatos y aplaudo el recorrido que realizarás en al menos mil municipios del país. Reconozco tu claridad de objetivos y tu determinación para lograrlos. México requiere de todas y todos.

¡Enhorabuena! https://t.co/yKQZjygcT1 — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 18, 2021

Y agregó: "Vivimos tiempos muy difíciles, pero vamos a salir adelante, vamos a superar esta etapa oscura y la luz de la felicidad volverá a brillar más intensa que nunca".

