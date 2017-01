Corren a Adriana Fonseca de un casting en Los Ángeles por ser mexicana

Cada vez es más común que actores mexicanos crucen la frontera de Estados Unidos para probar suerte en las grandes producciones de Hollywood. Y aunque varios la han tenido; siendo el mejor ejemplo del momento Diego Luna con su participación en la cinta Rogue One: una historia de Star Wars que supera los mil millones de recaudación en taquilla, todavía quedan muchos que siguen sometiéndose a duros castings y superando cada día el rechazo que todo actor vive en esta dura profesión.

Y si ya de por sí el rechazo basado en evaluaciones meramente subjetivas es duro, cuando es con base en la raza o nacionalidad es todavía peor porque es ajeno al talento o la capacidad del actor.

Eso vivió esta tarde Adriana Fonseca, una actriz mexicana que en 1997 fue el Rostro del Heraldo en 1997 y que debutó como actriz en la telenovela Pueblo chico, Infierno grande.

“Les abro mi corazón, hoy viví una de las experiencias mas fuertes en mi carrera. Tenía un casting para un comercial, con algunas líneas en Inglés, las cuales preparé”, comienza su relato en un video compartido en sus redes sociales.

“El señor de la cámara me pidió que dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto”, narra la actriz entre lágrimas y continúa, “Ni siquiera me dejó decir mis lineas y enfrente de mucha gente me dijo que tenía thick accent”, es decir un acento demasiado marcado, como el que ha distinguido a Sofía Vergara.

“Mi nombre en estilo gringo esta difícil, pero ni siquiera me escuchó decir las líneas”, confiesa la mexicana y explica por qué decidió compartirlo a sus seguidores.

“Hablo ahora, aunque siempre prefiero ser reservada; porque esto seguramente le pasa a mucha gente en este país y no se vale humillar y ser racista con humanos. Yo soy mas fuerte y con mas razón, (voy a seguir) luchando y preparándome más. Soy guerrera; pero sí necesitamos un mundo mejor”, concluyó la actriz.

Les abro mi corazon, hoy vivi una de las experiencias mas fuertes en mi vida…

Adriana Fonseca

En 1998 participó en La usurpadora para luego protagonizar Amigos x siempre en el 2000.

Su primer protagónico lo obtuvo en el 2001 en la mini telenovela titulada Mujer bonita con René Strickler.

En 2003 antagonizó Mariana de la noche y en 2005 interpretó el papel de Sandra en Contra viento y marea donde compartió junto a Azela Robinson, Marlene Favela y Sebastián Rulli.

En el 2007 protagonizó en Miami la telenovela Bajo las riendas del amor del productor Ignacio Sada Madero al lado de Gabriel Soto, Adamari López y Toño Mauri.

El año 2012 hace su regreso a la televisión protagonizando Corazón valiente de la cadena Telemundo Studios, Miami al lado de José Luis Reséndez, ahí interpretó a Ángela Valdéz, una guardaespaldas, compartió escena con Ximena Duque, Aylín Mujica, Fabian Ríos y Manuel Landeta.

Después compartió un video desde sus clases de actuación.

