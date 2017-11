Éxito de Sr. Ávila se debe a la calidad de la producción: Tony Dalton

El actor Tony Dalton protagoniza la serie de televisión mexicana Sr. Ávila, que ocupa la segunda posición de los programas más vistos del canal HBO Latinoamérica, seguido de la serie Game of Thrones.

Su tercera temporada ha sido galardonada con el aclamado premio Emmy International Awards dentro de la categoría Mejor programa en horario principal en EU de habla no inglesa, el pasado 20 de Noviembre en la ciudad de Nueva York.

En una entrevista con Publimetro, el intérprete platicó de lo que significa en su carrera profesional y su vida personal este galardón.

– ¿Cómo te sientes de protagonizar la producción que ocupa la segunda posición de programas más vistos de HBO?

Me siento muy orgulloso de pertenecer a un proyecto que siempre ha apostado por la calidad, más que por el rating. Este premio significa una valoración al trabajo que hemos estado haciendo en los últimos cinco años. Por tanto, nos sentimos muy contentos y emocionados. Tuvimos varios grandes contrincantes y la verdad es que no esperábamos ganar.

– ¿Cuál consideras ha sido la clave del éxito de Sr Ávila?

A ciencia cierta no lo sé. Son cinco años de muchos esfuerzos, intentando dar lo mejor de nuestro trabajo y este premio es la culminación de todo eso. Yo creo que siempre nuestra bandera fue apostar por la calidad y la firme creencia que lo que hacíamos era lo que queríamos hacer. Eso se reflejó en el público y es, para mi gusto, lo que debemos cuidar siempre, no que la producción cueste más dinero o no, sino la calidad de lo que hacemos. La calidad va a resonar siempre y en este caso, al parecer, fue lo que nos hizo triunfar.

– Sabemos que Sr Ávila culminará con una cuarta temporada…

Así es, es la cuarta y última de la serie, se estrenará en marzo de 2018 y ella buscamos concluir las historias de cada uno de los personajes principales, dejando al descubierto acontecimientos inesperados de Roberto Ávila, el personaje que interpreto y que afrontó a sus enemigos para llegar al poder.

– ¿Qué nivel actoral crees que has alcanzado al interpretar a este personaje con tantos matices?

Para mí ha sido un gran reto desde que grabamos la primera escena. El Sr Ávila sufrió tantos altibajos en uno de los relatos más oscuros de la televisión mexicana, que ahora me siento más enriquecido, comprometido con lo que hago y satisfecho con los resultados.

– ¿Puedes contarnos algunos detalles de última temporada?

No puedo adelantar mucho, firmé un contrato que me impide hablar mucho, sólo puedo adelantar que nos volamos la barda. Echamos todas las carnes al asador para que la historia y las actuaciones fueran lo mejor que hemos hecho. Nos fuimos al siguiente y último nivel, tratamos de explotar todo. Sin duda, por mucho, es la mejor.

– ¿Hay tristeza por despedirte de este personaje?

Tengo sentimientos encontrados, hay una tristeza profunda por soltar un personaje que realicé durante cinco años de grabaciones, pero también siento mucho gusto de no saturar al público con 10 temporadas, en las que después de la quinta ya no hay más que contar y sólo se inventan historias. Creo que es una manera muy bonita de despedir a la gente. Me siento muy orgulloso y con mucho gusto, Sr. Ávila es de los proyectos más bonitos que me ha tocado hacer.

A detalle

Sr. Ávila es la única serie mexicana con más de tres temporadas al aire transmitida en Estados Unidos. También ha sido galardonada con un Premio Telly de Plata en la categoría Dirección Cinematográfica y tres Premios Telly de Bronce en las categorías: Dirección, Edición y Serie Dramática.

En el proyecto, Tony Dalton interpreta a un enigmático asesino a sueldo y comparte créditos con Carlos Aragón, Michel Brown, Juan Carlos Remolina, Eduardo Arroyuelo y Camila Selser, entre otros.

No te la pierdas

Sr. Ávila cuarta temporada estará integrada por 10 capítulos que podrán verse a través del canal HBO (televisión por cable, digital y streaming), en marzo de 2018.