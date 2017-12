Mazinger Z celebra sus 45 años

La serie animada de Mazinger Z, que sentó las ba­ses del género de robots gi­gantes y encandiló a los niños en los 70, cumple este domingo 45 años desde su primera emisión.

El 3 de diciembre de 1972 arrancaba en el canal japonés Fuji TV la serie del mítico ro­bot de los “¡Puños fuera!”, que se convirtió en un éxito televi­sivo con una cuota de pantalla récord de 30%, según cifras de la productora Toei Animation.

La trama inicia cuando el profesor japonés Juzo Kabu­to descubre los restos de unos autómatas gigantes en una isla de Gre­cia.

El líder de la in­vestigación, el Dr. Hell (Doctor Infier­no) pide que se le deje investigar an­tes de dar a conocer el hallazgo y logra restaurar a los colo­sos, con los que ansía someter a la humanidad.

Los gigantes acaban con la vida de los investigadores, a excepción de Juzo, que lo­gra huir a Japón y construir un robot ultra resistente y pode­roso, Mazinger Z, con el que frustrara las ambiciones del malvado científico.

Tras varios años, el profe­sor nipón es asesinado, pero antes de morir consigue reve­larle su historia y la existencia de Mazinger Z a su nieto, Koji Kabuto, quien luchará contra el malvado Doctor Infierno.

Esta idea de un humano controlando un robot desde su interior “cambió el panora­ma de la animación japonesa posterior”, considera la pro­ductora japonesa, quien ade­más cree que no es exagerado pensar que series como Mobi­le Suit Gundam y Neon Gene­sis Evangelion no existirían de no ser por Mazinger Z.

El personaje nació de la imaginación del dibujante de manga japonés Go Nagai (Wajima, 1945) y ha servido de inspiración a cineastas de la talla de Guillermo del Toro.

La serie de 92 capítulos se estrenó en Japón apenas dos meses después de que Nagai comenzara a inmortalizar al robot en el prestigioso cómic Shonen Jump (1972-1973).

Emitida íntegramente en el país asiático hasta 1974, al­gunos países, como España o Chile, tuvieron que esperar casi dos décadas para conocer el des­enlace de la serie -que fue censura­da y suprimida por considerar su con­tenido violento-, lo que contribuyó a que se convirtiera en una producción de culto.

El éxito de Mazinger Z también dio lugar a varios spin-offs y películas.

Nueva película

Mazin­ger Z: Infinity, llegará a los ci­nes de Japón el 13 de enero de 2018, pero será preestrenada este 3 de diciembre en Tokio con motivo de la efeméride.

El filme transcurre 10 años después del final de la se­rie. Koji se ha convertido en un eminente científico y du­rante sus expediciones halla una gran estructura enterrada bajo el monte Fuji con signos de vida en su interior.

El descubrimiento desen­cadenará una nueva amena­za para el mundo comandada por el Dr. Hell y llevará al hé­roe a pelear junto a Mazinger Z una vez más.

Contenido relacionado: