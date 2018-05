La India Yuridia: Hace lo que quiere con su comedia en pro de la mujer

En este 2018 cumple 18 años de hacer comedia, “comedia feminista”, como la misma India Yuridia la define, y la mejor manera de celebrar es trabajando en su nueva gira, Hagan lo que quieran, con la que recorre todo el país.

Este viernes, sábado y domingo realizó dos funciones diarias en el Auditorio San Pedro, con las que logró seis sold out consecutivos, de modo que poco más de seis mil personas no pararon de reír durante las dos horas que duró el espectáculo.

En esta ocasión, la comediante y también conferencista no perdió su objetivo de hacer comedia con mensajes y reflexiones para tratar de tener una mejor calidad de vida, y no precisamente se refiere a lo económico.

“Ahora hablamos de la ansiedad y la depresión. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero padecemos de ansiedad y depresión por cosas que ya pasaron hace muchos años, que ya fueron; y también por el futuro, por cosas que ni siquiera sabemos si van a llegar. Y eso nos lleva a no vivir el presente, a no disfrutar el hoy, que es lo único que sí tenemos seguro”, explicó la regiomontana.

Y es así como abordó estos temas sobre el escenario a través de divertidas anécdotas relacionadas con su familia, con su equipo de trabajo y de vivencias personales, entre otras.

La India Yuridia en gira nacional

Después de esta serie de presentaciones en su tierra natal, La India Yuridia continuará con su gira de presentaciones por todo el país, para después llevar su gira 2018 a varias ciudades de Estados Unidos.

