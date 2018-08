Redes sociales catapultan a Lost en el Gabacho a una gira de presentaciones por el país

Casi un millón de seguidores en sus redes sociales y más de tres millones de vistas en sus videos, han llevado a la creadora de Lost en el Gabacho, Marisa Ramírez, a un nivel más allá de las plataformas digitales, por eso está lista para convivir con sus seguidores en una gira de presentaciones que realizará por el país.

El comienzo de la aventura de esta mexicana que vive en San Antonio, Texas, abogada de profesión, mujer casada y madre de dos menores, será el próximo 7 de septiembre en Monterrey, en el Auditorio Río 70.

En entrevista exclusiva con Publimetro, Marisa reveló que el público no sabe lo que verá en estas presentaciones; sin embargo, ella tampoco lo sabe.

Según explicó, llegará sin un guión ni un espectáculo estructurado, ya que, al igual que sucede en sus redes sociales, los temas y las dinámicas los proponen sus seguidores, ellos dan la pauta a seguir y lo demás fluye de manera espontánea.

“Yo no hago stand-up, porque creo que para el stand-up se usan diferentes métodos, que yo ni lo sé hacer, ni me interesa, porque yo no actúo, yo improviso la vida diaria, sólo hago eso, una improvisación de anécdotas”, dijo Marisa en la entrevista.

“El show lo hace el público, la verdad. El show realmente son ellos. Y eso es lo que a mí me gusta, poder bajar del escenario, abrazar a la gente, sentirlos, platicar con ellos, esa interacción que se está perdiendo, precisamente por las redes sociales”.

A la par de esta gira de presentaciones, Marisa se prepara también para el lanzamiento de su primer libro, titulado como su espacio en Internet, Lost en el Gabacho, que está programado para el 17 de septiembre.

“Es que a mí me encanta escribir. Así justamente empezó Lost en el Gabacho, con un texto publicado en Facebook. Es un libro muy ligero, con anécdotas para que se diviertan y se lleven la vida más tranquila”, adelantó Ramírez.

Lost en el Gabacho en Monterrey

7 de septiembre, a las 19:00 horas, será la presentación de Lost en el Gabacho en el Auditorio Río 70. Los boletos están disponibles en taquillas y lostenelgabacho.boletia.com, con precios de 250 pesos en general y 400 en preferente.

En palabras de Marisa Ramírez

“No llegaré con un guión, pero sí sé de lo que voy a hablar, de los hijos, de las mamás, los esposos. No sólo le tiraremos a los hombres, las mujeres también tenemos lo nuestro”.

¿Y su mayor sueño?

Ahora que Marisa Ramírez ha dado un paso más fuera de las redes sociales, para iniciar una carrera en el espectáculo, en entrevista confesó cuál es uno de sus más grandes sueños en este medio.

“Lo que más quiero hacer en la vida es doblar un personaje en una película. Cuando veo las caricaturas de mis hijos, digo: ¿por qué no le ponen más emoción a las voces? ¡Me encantaría eso!”.