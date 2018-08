Elizabeth cierra ciclo como Muñequita después de 40 años dedicada a los niños

“El principal objetivo de esta presentación es celebrar el 40 aniversario de Las Muñequitas, me encantaría ver el Auditorio Pabellón M lleno de chicos y grandes. Y pienso que también es el momento para despedirme oficialmente, cerrar el ciclo de La Muñequita Elizabeth”.

Con estas palabras fue como Elizabeth Zúñiga inició su conversación con los medios de comunicación este jueves, para hablar de la presentación que Las Muñequitas ofrecerán el 9 de diciembre en el Auditorio Pabellón M, con lo que se convertirán en las primeras figuras del entretenimiento infantil local que pisan este escenario.

“Y para mí es un día muy especial, porque al día siguiente, el 10 de diciembre, es mi cumpleaños, así que habrá muchos motivos para festejar: el 40 aniversario, mi cumpleaños y cerrar círculos, siento que todo se alineó muy bien”, añadió.

Visiblemente emocionada y, en momentos, a punto de llegar a las lágrimas, Elizabeth explicó los motivos que la llevan a despedirse en la fiesta del 40 aniversario.

“No quisiera hacerlo, porque me duele, pero no tengo miedo, me siento realizada, pienso que en estos 40 años hemos dejado huella en los niños. Pero sí me desanimé, yo estuve muchos años en televisión, en Multimedios, y sigo yendo, pero nada más los sábados; sí me dolió porque entonces ya no estoy dando un servicio a la comunidad, me sentí muy desmotivada”, confesó.

Lo anterior, explicó Elizabeth, se debe a la decisión de la televisora de eliminar la barra infantil de su programación diaria.

“Empezaron los detallitos hasta que dije: aquí se acabó esto. No es recelo, es más bien dolor. Multimedios me ha apoyado bastante y le tengo agradecimiento, pero al mismo tiempo, te duele y piensas: no puede ser posible. La verdad, sí pasé por ese duelo”, confesó.

Sin embargo, aclaró que la despedida consiste únicamente en el personaje de La Muñequita Elizabeth; la empresa de Las Muñequitas continúa, y hará sólo algunas cosas para su canal de YouTube, “es momento de que ya me quede como directora”, comentó.

Respecto a la presentación que ofrecerán en el Auditorio Pabellón M, Elizabeth adelantó que tendrá una duración aproximada de dos horas, y la acompañarán la mayoría de las muñequitas, de los personajes y los otros conceptos infantiles que creó en estas cuatro décadas.

La única ausente, dijo, será Bely, con quien empezó, al lado de Ana Celia, el programa de televisión.

“Invitamos a Bely, pero ella me dijo que va a estar de gira. Es diciembre, y es un mes en el que todos los que nos dedicamos a los niños tenemos mucho trabajo”, explicó.

Despedida de La Muñequita Elizabeth

9 de diciembre a las 12:00 horas será la presentación de Las Muñequitas Elizabeth en el Auditorio Pabellón M. Los boletos están disponibles desde hoy en taquillas y por Internet en Ticketmaster.