Periodista evidencia lo que Yolanda Andrade oculta de sus amigas

Desde que hace dos meses Yolanda Andrade reveló que hace 20 años contrajo matrimonio con una famosa muy querida por el público mexicano, la conductora no ha parado de generar controversia.

Hace unos días la presentadora del programa Consecuencias con Joe concedió una entrevista al periodista Javier Poza en la que dio a entender que fue Verónica Castro con quien se casó en Ámsterdam. No obstante, la cantante no se quedó callada y desmintió la versión de Andrade.

"Yo sí me puedo liberar y hablar de mí. Pero no puedo hablar de ella, porque es una persona pública, muy famosa y yo no puedo decir sin preguntarle; la quiero mucho. Fue un momento simbólico muy bonito, estábamos en una etapa muy enamoradas", dijo Yolanda a Poza.

Por su parte, en una entrevista al programa Todo para la mujer, la intérprete de Rosa Salvaje rechazó haberse casado con la que fue su amiga.

"Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento", dijo Verónica.

Ahora, la periodista Lupita Reyes se unió a la conversación entre las famosas para señalar algunas conclusiones del caso. A través de su cuenta en Facebook, la comunicadora escribió un extenso mensaje de 11 puntos:

“He escuchado las entrevistas que varios medios le han hecho a #VerónicaCastro y la que #JavierPoza le hizo a #YolandaAndrade y éstas son mis conclusiones:

1. Yolanda no mintió diciendo que se casó en ceremonia simbólica y que ambas en ese momento se amaban.

2. Se fue hasta la cocina al decir que fue madrastra de dos: Cristian y Michel”, comenzó la publicación.

Y continuó señalando algunos puntos de la relación entre Verónica y Yolanda, como que ésta en su momento fue muy conocida.

“3. Fue rudeza innecesaria llamar 'mentirosa' a Verónica en el Instagram de ésta, cuando Vero ya le había mandado un mensaje pidiéndole que la dejara en paz.

4. Ese romance fue muy conocido en su momento, lo que no se sabía es que se habían casado simbólicamente.

5. Verónica acepta que “se casó de broma”, pero no legalmente.

6. Dejó en claro que su mamá (Socorro) está enferma y no le cayeron en gracia las palabras de Yolanda”, continuó el comunicado.

Y siguió:

“7. Acepta que quiso mucho a Yolanda y la ayudó en sus adicciones.

8. Asegura que ‘no, ya no. En esta vida ya se lo dije que no’ va a ser pareja de Yolanda o de otra mujer.

9. Ese ‘ya no’, de Verito suena a que probó, pero no le gustó.

10. Total que una relación que eventualmente se saludaba en Whatsapp, ha terminado”.

Al final del texto, Reyes señaló que si Yolanda hablara de las relaciones que ha tenido con distintas mujeres a lo largo de su vida, muchas de ellas “temblarían”.

“11. Si Yolanda hablara de todos sus romances, muchas casadas y con hijos y otras solteras, temblarían. Lástima que no lo hará. O no, mientras sean amigas y no quiera causarles problemas”; finalizó.

He escuchado las entrevistas que varios medios le han hecho a #VerónicaCastro y la que #JavierPoza le hizo a… Posted by Lupita Reyes on Thursday, September 5, 2019

TE RECOMENDAMOS VER: