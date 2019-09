El Festival Coordenada se posiciona entre los cinco mejores del país

Uno de los festivales más importantes de la zona occidente del país es sin duda el Festival Coordenada, el cual es realizado por Ocesa en conjunto con Cultura UDG, que se realizará el 18 y 19 de octubre en la nueva sede, la Explanada del Estadio Akron en Guadalajara.

“En octubre de 2014 nació y se originó Coordenada, eso fue hace seis años. Teníamos un objetivo muy claro que era crear un festival que durara mucho tiempo y que representara los gustos musicales y las pasiones de Guadalajara y sus alrededores. Hoya a seis años seguimos creciendo poco a poco, muy contentos de ir logrando esos objetivos. En el 2014, si mal no recuerdo, tuvimos 15 bandas y nos acompañaron 13 mil personas en dos escenarios en Parque Trasloma”, adelantó Jordi Puig, promotor del festival tapatío.

Foto | Gabriela Acosta.

El promotor de la empresa más grande de entretenimiento en el país añadió: “El próximo 18 y 19 de octubre en la Explanada Akron vamos a tener 45 bandas en cuatro escenarios aparte un escenario de comediantes. Van a visitarnos bandas de 10 países distintos: México, Argentina, España, Estados Unidos, Japón, Brasil, Colombia, Noruega, Uruguay e Inglaterra, esto es un poco la filosofía y el espíritu que ha tenido Coordenada, siempre traer buenas representaciones del rock mexicano, iberoamericano y del mundo.

"Para esta edición están los 30 años de Café Tacvba, shows especiales como Santa Sabina, la gira de éxitos de Babasónicos, pero también nombres interesantes del circuito mundial como The National, The Kooks y The Neighbourhood; además catálogos clásicos com Billy Idol, lo importante es seguir el espíritu del festival y quizá sea una de las razones que vamos creciendo año con año”.

El Festival Coordenada está colocado entre los cinco más importantes del país, y es el pionero del sistema cashless.

“Es un festival boutique que está pensado para recibir 20 mil personas por día, no más, para asegurar una buen experiencia a los asistentes. Queremos que sea accesible en todos los sentidos, que haya facilidad para la área gastronómica, las bebidas, los accesos y las zonas de descanso”, reveló Fernando Favela de Cultura UDG.

"La industria musical se ha volcado hacia los festivales no sólo en México sino en el mundo; casi casi por momentos sustituye a la música grabada de repente es impresionante. El Coordenada tiene seis años es un festival con antigüedad, con renombre y ya es conocido en el país. El secreto es no dar pasos precipitados sino ir creciendo, debe tener larga vida. Puede haber 25 ó 30 festivales en el país, pero Coordenada está en los primeros cinco", apuntó Jordi Puig.

Para esta edición el lineup está conformado por: Alemán, Babasónicos, Bándalos Chinos, Belako, Bengala, Billy Idol, Caballo Dorado, Café Tacvba, Cherry Glazerr, CNVS, Disidente, Duki, Fermín IV, Francisco El Hombre, Fidel Nadal, Health, Insite, Hercules & Love Affair, Jenny Lewis, Juanes, Kakkmaddafakka, La Burrita Cumbión, La Gusana Ciega, La Regadera, La Vela Puerca, León Benavente, Little Jesus, LP, Los Estrambóticos, Lospetitfellas, María Barracuda, Nacho Vegas, No Te Va Gustar, Ska-P, Primavera Club, Santa Sabina, The Guadaloops, The Kooks, The Wookies, The National, Tokyo Ska Paradise Orchestra, The Neighbourhood, Yeasayer y Vampire Weekend.

Foto | Cortesía.

Movilidad en la zona

Una de las prioridades para esta nueva edición es la parte de la movilidad dentro de la explanada del Estadio de Chivas.

“Habrá grandes áreas de jardín para evitar el polvo, mucha parte de sombras y más de 40 restaurantes. Habrá mil 490 cajones de estacionamiento con dos accesos: Periférico y Vallarta. Además, activamos camiones con el sistema Ticket2Ride, Nosotros te llevamos. que saldrán de Plaza Patria, Plaza del Sol, La Gran Plaza y Palomar a las 13:30 horas con un costo de 150 pesos más cargos por cada día”, puntualizó Carlos de la Torre de Ocesa Jalisco.

¿Cuándo?

18 y 19 de octubre en la Explanada del Estadio Akron. Los boletos se encuentran a la venta a través del Sistema Ticketmaster

