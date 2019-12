Natasha Dupeyrón y Yago Muñoz se casan en ceremonia íntima

View this post on Instagram

Natasha y yo somos mejores amigos hace más de diez años, es difícil expresar en palabras la plenitud que se siente al darte cuenta que esa misma persona que siempre estuvo ahí, a pesar de los pesares, ahora será tu esposa. Sigamos recorriendo el camino juntos !! . . Gracias @karlalisker por estas hermosas fotos y gracias @tiffanyandco por los apapachos!