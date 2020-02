Litzy revela cómo Borovoy la corrió del 90's Pop Tour

Uno de los espectáculos más exitosos de México fue el 90s Pop Tour, en el cual agrupaciones como JNS, OV7, Kabah, Calo, Magneto y artistas como Fey, Erik Rubín, entre muchos otros interpretaron sus éxitos de la década de los 90. Y una de las cantantes que también participó en dichos conciertos fue Litzy, pero después de un tiempo dejó de aparecer en las presentaciones de esta gira, por lo que por fin reveló cómo Ari Borovoy y Jack Borovoy la corrieron del 90s Pop Tour.

Durante un video con el Escorpión Dorado, Litzy confesó que antes de venir a México a comenzar con la nueva etapa del 90s Pop Tour, en el cual se integraría Kabah, recibió una llamada de Jack Borovoy quien le dijo que ella no sería parte de los próximos conciertos de la gira, aunque ya estaba anunciada.

"Yo estaba a una semana de irme 20 días a México a montar la tercera etapa con los Kabah (…) A cinco días de irme a montar todo, me llama Jack y me dice mi Litzy, pues con la noticia de que ya no vas a estar en esta etapa y yo ¿cómo? en las fechas que ya estaba anunciada, no voy a estar, estaba anunciada como en cinco fechas y me dijo 'si, en estas fechas no vas y ya después en mayo va a ver muchos cambios y te vuelves como a montar' y nunca más me monté", comentó Litzy al Escorpión Dorado.

Pero destacó que lo que vivió en el 90s Pop Tour fue maravilloso. "Estoy muy agradecida y muy feliz con lo que se logró pero me gustaría hacer algo nuevo porque al final yo también hice tres discos, el tercer disco ya no salió en México, entonces se quedó mi carrera de cantante como ahí, entonces sería muy interesante regresar con algo nuevo y no encasillarme con solo en lo de los 90", destacó Litzy. Además dijo que con todos tuvo una buena relación.

Cabe destacar que en noviembre del año pasado OV7 tuvo un fuerte problema con Ari Borovoy, quien por medio de un comunicado afirmó que la agrupación no estaría presente en los últimos conciertos del 90s Pop Tour sin dar mayor explicación, lo cual causó polémica entre sus seguidores. Por esta razón, la agrupación decidió que para su gira de 30 años será otra empresa la encargada de las presentaciones.

