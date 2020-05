FOTOS: Famosos celebran el Día de las madres

View this post on Instagram

Así me despertó mi chiquita el 10 de Mayo … desayuno en la cama 🛏 licuado de proteína ♥️y waffles fitness ♥️después afuera lleno de globos 🎈 fotos y mensajes de amor ♥️• y para terminar de hacerme llorar me hizo el video que les dejé aquí 💓✨ Saben que aprendo cada día más ? SE LO QUE QUIERES QUE SEAN CONTIGO ♥️ Yo decidí ser AMOR con mi hija … DECIDÍ ENTENDERLA …. y el Resultado es que ELLA ES AMOR ♥️ Feliz día a todas las mamás de mexico 🇲🇽 Deseo que tengan AMOR , PAZ y FELICIDAD ✨🙏🏻♥️