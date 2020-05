Verónica Castro recuerda a su madre con emotivo video

En este Día de la madre, Verónica Castro recordó a su madre Socorro Castro, quien falleció a los 85 años de edad el pasado 25 de abril. Por esta razón, la actriz de 67 años de edad publicó un emotivo video en el que doña Socorro afirma que está muy orgullosa de sus hijos.

En el video se puede observar a la madre de la actriz Verónica Castro y del productor "El Güero" Castro frente a la cámara y hablando sobre lo importante que son sus hijos para ella.

"No sé hablar pero quisiera de alguna manera, pues decir que estoy mucho muy agradecida con mis hijos, con todos los que nunca me han dado un dolor de cabeza, que todos han estudiado, que todos han salido adelante. La verdad estoy mucho muy orgullosa de ellos y ese agradecimiento no lo puedo pagar con ninguna otra cosa", mencionó Socorro Castro.

El clip ya cuenta con más de 142 mil reproducciones en la cuenta de Instagram de Verónica Castro, quien recibió decenas de mensajes de aliento de sus amigos y seguidores.













"Fuerza mi querida Vero! Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo!!". "Hermosa que en paz descanse y brille para ella la Luz Perpetua"."Tan serena… tan colmada de bendiciones! Ya con sólo oír su nombre, transmite templanza". "Fuerza mi Vero, te queremos", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.

De acuerdo con la revista TVNotas, Socorro Castro falleció en un hospital de la Ciudad de México a causa de un cardiorrespiratorio, complicación de una insuficiencia renal que padecía de meses atrás. "Un día antes de que ella falleciera, pero la señora ya venía padeciendo mucho desde febrero, cuando la internaron de urgencia por insuficiencia renal. Esa vez pudo regresar a su casa, pero tuvo que volver al hospital", mencionó un amigo de la familia a la revista.

