Américo Garza felicita a Karla Panini por el Día de la madre

Sin duda el caso Karla Panini y Karla Luna es uno de los más polémicos del espectáculo, el cual sigue causando controversia, pues hace unos días la familia de Karla Luna dio a conocer unos audios en donde las dos comediantes se confrontaban. Pero en esta ocasión fue Américo Garza, quien desató los criticas al felicitar a Panini por el Día de la madre.

No te pierdas: Dale color a tu hogar según tu estado de ánimo con estos tips de Comex

Américo Garza publicó una fotografía con Karla Panini y sus cuatro hijos, la cual acompañó con un mensaje en el que le demuestra su amor por la exlavandera. "La mejor mamá del mundo. ❤🌹 Nuestros hijos tienen la fortuna de tenerte como mamá. La mas amorosa, divertida, comprensiva y talentosa. 😘 TE AMO", escribió el empresario en su cuenta de Instagram.

Conoce más sobre: No te pierdas 'Música entre Brothers' este fin de semana

Por lo que cientos de personas criticaron a la pareja, pues su historia de amor está marcada por la traición a Karla Luna, quien era esposa de Américo Garza cuando Panini era la mejor amiga de Luna.

Te puede interesar: Winia contribuye al esfuerzo de los médicos con importante donativo

"Solo voy a hacer un comentario al respecto . Todos hablan de #Panini , les recuerdo que un hombre jugó con estas dos mujeres y no veo a nadie hablando de él…". "#KarlaPanini es la mas odiada en México hoy x hoy, pero no se olviden del imbecil de #AmericoGarza , una pu… no entra a destruir una familia si el pelafustan no le da entrada, un pen… que no respeta a su esposa". "Después de saber que Américo garza le pegaba horrible a Karla luna, siento que hasta le hizo un favor panini a quitarle ese ogro de encima.", fueron algunos de los comentarios que diversos usuarios de redes sociales hicieron.













Publicidad













Cabe destacar que hace unos días la familia de Karla Luna publicó un video en el que habla sobre la traición de Panini a Luna. "Tú destruiste mi matrimonio Karla. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas", mencionó Karla Luna, quien después aseguró que Panini podrá ser muy bella pero lo más importante es la belleza interna.

‘Sigan inventando historias’: Karla Panini responde a la familia de Karla Luna Karla Panini publicó un video en su cuenta de Twitter en el que responde a los audios difundidos por la familia de su ex compañera Karla Luna

También puedes ver: