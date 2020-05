Lila Downs explora su dolor y lo convierte en música

En medio del dolor por perder a dos seres queridos durante esta pandemia de coronavirus, Lila Downs compuso una canción en la que muestra su percepción del silencio al estar alejados. El silencio es su reciente sencillo, en el que abre su corazón para exponer su tristeza.

"Es una experiencia nueva para todos nosotros y cada quien tiene su forma de lidiar con lo que está pasando y las personas que hemos tenido a alguien cercano que ha fallecido por Covid-19 ha sido bien difícil. Creo que esta canción se trata de eso de pensar qué pasará después y creo que para poder decir y pensar qué pasará después es necesario tener la pena y la tristeza y eso a veces en la vida cotidiana, en la vida profesional, en la farándula, en el espectáculo no está permitido y creo que la música sí nos lo permite, entonces de eso se trata el tema que hemos compuesto", explicó Lila Downs.

La cantante de 51 años de edad habló sobre el fallecimiento de su primo y del productor Guillermo Sánchez, conocido como Memuz.

"Fue una experiencia difícil el perder a nuestro primo, el doctor Óscar Sánchez, él era un doctor en Tamazulapan, Oaxaca y era un doctor de 35 años, era una persona muy sensible como la estrella de su familia, mis tíos, mi tío Bartolo y deja a cuatro niños pequeños atrás y a su esposa. Fue una experiencia difícil porque es cercana y bueno, también tuvimos la pérdida de alguien joven, que fue un productor conocido en Tijuana que le decimos Memuz y él también perdió la vida hace tres semanas, así que ha venido a tocar la puerta esta enfermedad y hay que seguirlo tomando muy en serio", comentó Lila Downs en conferencia de prensa por videollamada.

En este sentido, la intérprete de canciones como La cumbia del mole, Mezcalito, La iguana, entre muchas otras afirmó que, en ocasiones, es necesario tomarse un momento para abrirse a la melancolía y expresar la angustia que se siente.

"A veces hay tanta sensibilidad que nos hace doblarnos de dolor, de fastidio, de obscuridad y eso también nos puede llevar a un lugar triste y quizás hasta la muerte. Creo que es por eso que el silencio puede representar ese lado de nuestro ser más quebrantable y más difícil en estos momentos. La introspección es una palabra que me encanta tanto porque es mirar hacia dentro y no siempre es fácil (…) Muchos de nosotros (los músicos) venimos de un lugar obscuro y me incluyo y por eso vuelve esa necesidad de encontrarte con lo que viviste y salir a la luz, es una constante de la vida. Como cantante de rancheras es la máxima expresión mexicana de mirar hacia dentro", expresó la originaria de Oaxaca.

Lila Downs también compartió que esta nueva canción El silencio la hacen recordar aspectos de su infancia como la Luna, los coyotes y el pulque. "Algo al principio de todo esto me recordó los lugares que yo tuve en mi niñez y es un silencio como volver atrás en el tiempo", aseguró.









Más empatía…

Tras las agresiones a personal de salud en México, Lila Downs señaló que falta mucha empatía en el mundo. "Hay mucha ignorancia, creo que nos hace falta mucha educación sobre tener empatía con los demás y me parece que no se enseña eso lo suficiente, debería haber como un medio año de estudios para niños sobe la empatía para entender de qué se trata sobre todos los aspectos de la vida porque creo que ese aspecto hace mucha falta y no solo en México sino en el mundo", indicó.

A pesar de la tristeza, la cantante afirmó que este tiempo le ha permitido estás más cerca de su familia y actualmente está preparando varios libros a lado de su hijo sobre historias de la Madre Tierra basado en leyendas tradicionales.

Lila Downs adelantó que su gira en España y Estados Unidos se pospuso hasta marzo de 2021.

