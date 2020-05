'Las leyendas: El origen' mostrará la evolución de la animación en México

Las leyendas se han convertido en una de las franquicias animadas más importantes en México, la cual desde 2007 ha llevado a la pantalla grande las legendarias historias de la cultura mexicana. En esta ocasión, Videocine y Ánima Estudios están por estrenar la sexta película de la saga llamada El origen de las Leyendas, la cual será dirigida por Ricardo Aranaiz y contará con las voces de Paola Ramones, Lalo España, Alex Casas, Daniela Ibáñez y Cajafresca.

En entrevista con Publimetro, el director de cuatro de las cinco películas de Las leyendas, Alberto 'Chino' Rodríguez explicó que con el paso de los años la tecnología con relación a la animación digital se ha desarrollado en gran medida, por lo que han aprovechado esos recursos para mejorar los detalles y hacer una película de alta calidad.

No te pierdas: Winia contribuye al esfuerzo de los médicos con importante donativo

"La tecnología ha estado de nuestro lado, además tenemos animadores que llevan con nosotros casi 20 años que ya cuenta con una gran experiencia en este ámbito. Es una evolución muy clara y muy obvia, creo que cada vez lo hacemos mejor en Ánima Estudios", mencionó Alberto "Chino" Rodríguez.

El director de las películas La leyenda de las momias de Guanajuato, La leyenda del Charro Negro, La leyenda del Chupacabras y La leyenda de la Llorona destacó que estas películas han logrado ser un referente en la historia de la animación en México, pues con poco presupuesto han conquistado a millones de personas.



















Publicidad



















"Creo que no hay ningún ejemplo así en el cine nacional y los retos de hacer animación en México son muy grandes. Estamos acostumbrados a ver películas animadas con presupuestos de millones de dólares, toda la animación que se hace en Estados Unidos, tiene tanta inversión de dinero y tantos años de evolución que no se puede competir contra ellos, tampoco con las películas japonesas. Nosotros sabemos bien donde estamos parados, no pretendemos de ninguna forma estar haciendo animación cara, no tenemos manera de hacerla y no hay un mercado para eso; sin embrago, sí nos preocupamos muchísimo por utilizar bien los presupuestos y hacerlo lo más divertido, emocionante, intenso y lleno de pasión. Sabemos que tenemos nuestras limitaciones como animación pero no se necesita una gran producción y presupuesto para mostrar esos sentimientos", mencionó Alberto Rodríguez.

Conoce más sobre: HEINEKEN México realiza importante donación para combatir la crisis Covid-19

Las tradiciones mexicanas

Alberto Rodríguez afirmó que uno de sus objetivos es que Las leyendas muestren claramente la esencia mexicana, desde los diferentes escenarios en los que se desarrollan las historias, así como en las actitudes de los personajes.

"No queremos que se ve un pueblo 'x' queremos que se vea que es México y no solamente está acompañado de arte sino de actitudes, cómo se expresan estos personajes y cómo es la relación entre amigos, para mí es muy importante reflejar algo que sí se mexicano más allá de la escenografía, es decir siempre tenemos un vínculo muy fuerte de las familias, entre los hermanos y eso es algo que marca mucho al mexicano", comentó.

Mark Hamill envía mensaje a médicos y enfermeras fans de Star Wars El protagonista de la saga agradece que miembros del club de fans apoyen la lucha contra el coronavirus.

¿De qué tratará esta nueva película?

Finado y Moribunda, dos calaveritas de azúcar, viven en el alegre y colorido Pueblo Calaca, donde hacen y deshacen a sus anchas sin ningún tipo de consecuencias. Todo cambia cuando un bebé humano cruza el Espejo Eterno y absorbe la energía del portal que separa los Reinos de los Vivos y los Muertos.

¿Cuándo se estrenará?

La película se estrenará en septiembre de este año.

También puedes ver: