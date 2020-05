Erik Hayser va de las dudas existenciales a los deseos

Erik Hayser vive el confinamiento desde su casa en la Ciudad de México. El actor compartió con Publimetro cuáles proyectos quedaron en pausa; además de sus compromisos profesionales y personales.

Por ahora, el actor nacido en Querétaro, reestrenó la serie Los Miserables que se transmite por Telemundo Internacional junto a Aarón Díaz y Aracely Arámbula.

“La serie se estrenó en 2014 y el personaje de Daniel Ponce fue un parteaguas en mi carrera. La obra de Víctor Hugo sigue siendo actual, porque el mundo tiene las mismas carencias preocupaciones, las mismas dudas y los seres humanos siguen con las mismas dudas existenciales".

"En su momento implicó un enorme reto y se logró adaptar al mundo que estamos viviendo hoy en día. Tenia muchas ganas de interpretar a un policía, eso me dio la oportunidad de entrenar dentro de la policía, conocer las armas de fuego y defensa personal”, señaló Erik Hayser, quien tuvo su primer acercamiento con Víctor Hugo cuando tenía 13 años.

Con 18 años de carrera, el actor ha logrado una continuidad en sus proyectos en televisión y cine.

“Con el pasar de los años he aprendido a disfrutar cuando veo mi trabajo. Soy una persona bastante crítica con mi trabajo, pero con los años he aprendido, no solo a ver todas estas cosas que como actor puedo mejorar, sino que he aprendido a disfrutarlo”.

El artista mexicano compartió que durante la cuarentena busca apoyar diferentes causas.

“Hoy en día hay una sobre saturación en las redes sociales, de mucha personalidades públicas haciendo live generando contenidos y haciendo una y mil cosas. Desde mi trinchera apoyo diferentes causas y participo en diferentes campañas sociales que le permitan a México salir adelante”.

Para Erik habrá un antes y después del Covid-19.

“Creo que vamos a renacer hacia una nueva realidad en la que tendremos que adaptarnos, pero sobre todo, tendremos que trabajar en equipo porque compartimos un mundo. Las decisiones no son personales, sino colectivas. Al final, van a cambiar nuestros hábitos y rutinas, porque somos unos antes y después del confinamiento. El confinamiento hace reconectarme conmigo para hace cosas pendientes, ponerme nuevamente a escribir y preparar proyectos para teatro”.

Proyectos

“Varios proyectos que estaba filmando están en pausa. Viene un estreno, de uno de los proyectos que más me ha emocionado en mi carrera que lleva por nombre Oscuro deseo que se verá en Netflix. Hay varias series y películas que están tomando forma”, dijo Erik Hayser.

Compromiso personal

El pasado 2 de mayo, Erik Hayser y Fernanda Castillo compartieron una foto de la entrega del anillo de compromiso.

“Nos encontramos en un gran momento como tal, justamente subimos esa fotografía de nuestro anillo de compromiso, pero como tal, es un compromiso que tenemos desde el día que nos conocimos. Lo he expresado mucha veces, que el amor que le tengo a Fernanda y el compromiso que tengo con ella, ha sido desde ese día que la conocí y es algo que se reafirma todos los días. Para nosotros, es una prenda de este gran compromiso que tenemos”.

¿Dónde ver Los Miserables?

“La primera vez que lo leí tenía 13 años. Por eso decidí tomar la serie Los miserables, que recién se reestrenó y sale de lunes a viernes a las 21:00 horas por Telemundo Internacional”, señaló Erik Hayser.

