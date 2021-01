Eugenio Derbez se burla de Paty Navidad tras suspensión de su cuenta en Twitter

Eugenio Derbez es uno de los comediantes más reconocidos en México, quien constantemente causa polémica por sus publicaciones en redes sociales, ya sea junto a sus hijos o con su esposa Alessandra Rosaldo. Pero en esta ocasión, el actor y director se convirtió en tendencia en Twitter al reacción sobre la suspensión de la cuenta de Paty Navidad.

La cuenta en Twitter de Paty Navidad fue suspendida el pasado viernes por no cumplir con las reglas de dicha red social, pues la actriz apoyó abiertamente las manifestaciones y toma del Capitolio en Estados Unidos; además ha difundido información sobre el Covid-19 y su rechazo a la vacuna contra el virus.

Por esta razón, Eugenio Derbez se burló de lo ocurrido y recordó a El Grinch, el legendario personaje que intenta acabar con la Navidad.

Eugenio Derbez desata polémica

"Tanto que “El Grinch” intentó acabar con la Navidad… y fue Twitter quien terminó con ella", publicó Eugenio Derbez, lo cual ha causado una serie de reacciones en dicha red social, pues diversos usuarios han mostrado su desacuerdo con Paty Navidad pero al mismo tiempo piden que no se limite su libertad de expresión mientras que otros afirman que la actriz únicamente"desinforma".

Tanto que “El Grinch” intentó acabar con la Navidad… y fue Twitter quien terminó con ella. pic.twitter.com/BG0nDP3aVZ — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) January 9, 2021

"Supongo que la libertad de expresión no aplica para todos… que curioso. No sé por qué están festejando esto, miedo debería de darles que los estén callando", escribió una usuaria de Twitter.

"La libertad de expresión es un derecho, claramente nadie le está prohibiendo a ella que por sus propios medios siga difundiendo lo que piensa y opina, las redes sociales son una comunidad administrada por particulares y lo que se le quitó fue la oportunidad de usar este "estrado", manifestó otro usuario.

Cualquier persona tiene libertad de expresar lo que siente o lo que cree y por qué algunos incómoda la manera de pensar no tienen por que ser censurado, la redes sociales ya no son libres ahora se han prostituido. — Ivan Benedett (@ivanbenedett) January 9, 2021

"Como trabajador del área clínica, me da gusto que le hayan quitado la cuenta. Lo que ella hacía no era tanto libertad de expresión sino desinformaba a los borregos que no son buenos para leer un artículo científico. No dudo que sus palabras hayan costado vidas", fueron algunos de los comentarios que recibió Eugenio Derbez.

Paty Navidad responde ante polémica

Paty Navidad publicó un mensaje en Instagram tras la suspensión de su cuenta de Twitter. "¡LA MENTIRA NO SE CENSURA, SÓLO LA VERDAD SUFRE DE CENSURA Y NO SE DEBERÍA FESTEJAR!. La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por si mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera".

De acuerdo con Twitter, la suspensión de la cuenta se debió a que la actriz apoyó las manifestaciones contra el Capitolio en Estados Unidos

Suspenden cuenta de Paty Navidad en Twitter En sus últimos tuits, Navidad aseguraba que el Covid-19 se curaba con "tecitos de guayaba y aspirinas"

