Aleks Syntek muestra sus influencias rockeras con 'Eclipse de Luna'

Aleks Syntek ha logrado fusionar el pop con sus influencias rockeras a lo largo de su carrera con temas como Corazones invencibles, Intocable, Sexo, pudor y lágrimas, entre muchas otras. Pero en esta ocasión, el músico dio a conocer su sencillo llamado Eclipse de Luna, que formará parte de su álbum Anatomía del amor, con el cual mantiene su estilo y esencia musical que, además muestra la importancia del perdón.

"Es una de las canciones que más me ha dejado satisfecho en el terreno del drama porque creo que tiene una carga dramática muy interesante y muy poderosa. Siempre hablar de la redención y del perdón es un buen tema a tratar porque todos nos hemos visto involucrados en alguna situación así, todos cometemos errores pero también tenemos el derecho a pedir perdón y a tener el valor de pedirlo. Por el lado musical tiene mucha influencia de las grandes baladas de rock porque tengo mucho esa tendencia con mi música, siempre meto guitarras rockeras. Siempre le doy un toque de fuerza rockera porque yo me inicié en el rock y después me pasé al pop, entonces juego con ambos géneros todo el tiempo", afirmó.

Aleks Syntek / Cortesía

En cuanto a su nuevo disco Anatomía del amor, Aleks Syntek mencionó que es un álbum muy variado que va acorde con cada uno de los temas que lo conforman, pues cada una de las canciones es una disección de distintos tipos de amor.

"No sólo habla del amor de pareja sino el amor que te tienes a ti mismo, a tus semejantes, el amor a la naturaleza, el amor a la vida. Hay canciones muy reflexivas que las hice durante la cuarentena por la pandemia y que también llevan una reflexión muy importante sobre lo que está sucediendo y como ahora nos vemos obligados a ver el mundo a través de pantallas, ya sin el contacto físico de antes. Hay una canción que se llama Sinfonía de la creación que lleva muchas reflexiones sobre si realmente esta pandemia está ayudando a despertar espiritualmente o te está amargando el miedo", explicó.

El compositor de 51 años de edad comentó que el nombre de la canción se debe a que es una analogía entre el desamor y un eclipse. "Cuando estás enamorado y quieres que tu pareja regrese contigo, tu corazón está eclipsado de alguna manera y hay una ausencia de luz y estás necesitado de esa luz".

Aleks Syntek también destacó que él como músico siempre hacía cuarentenas de composición. “Me encerraba para componer, por ese lado no ha sido tan difícil para mí porque tengo mi estudio en casa, entonces puedo estar muchas horas creando música. Lo que sí extraño muchísimo son los escenarios, los conciertos en vivo que generan una adrenalina adictiva”, dijo.

Syntek indicó que ha sido un tiempo de introspección y de estar con su familia, lo cual le ha permitido conocerse más. “Me he vuelto más meditabundo, ya no hablo tanto, he aprendido a escuchar más y hablar menos”, enfatizó.

