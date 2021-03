Chiquis se divierte en Guadalajara sin sana distancia

Chiquis Rivera es una de las famosas que más ha dado de qué hablar en los últimos años debido a su boda con Lorenzo Méndez y al poco tiempo su separación.

La cantante causó polémica al revelar que tuvo que ser evacuada de un avión debido a una falla mecánica, lo cual le provocó un gran susto, el pasado mes de febrero.

Chiquis se encuentra de visita en Jalisco, México, donde disfruta los municipios de Guadalajara y Zapopan.

La artista llegó para ser madrina de la boda entre la cantautora Helen Ochoa-Santos y Juan-Pablo Santos.

Jalisco se encuentra en semáforo amarillo y aunque ya se dieron los permisos para realizar eventos sociales, las autoridades sanitarias y gubernamentales han pedido seguir con los protocolos para evitar aumento de contagios de Covid-19.

La cantante durante sus historias y actividades e la ciudad, no siguió la sana distancia; se sabe que para viajar de Estados Unidos a México piden la prueba de Covid.

Chiquis utilizó sus redes sociales para compartir diferentes momentos en la ciudad, como probar las típicas carnes en su jugo.

Legado musical

Chiquis Rivera recuerda que cuando era pequeña, su mamá le decía que quería verla convertida en una gran actriz. Pero la hija de Jenni Rivera prefirió seguir sus pasos y explorar la música.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dan positivo a Covid-19



“Me critican muchas personas, pero por alguna razón. Mi mamá siempre decía: 'Preocúpate cuando ya no hablen de ti. Antes si tomaba todo muy personal y con el tiempo he aprendido a que no soy la única, ni la última. No soy perfecta en todo lo que hago, pero lo hago con mucho amor”.

Agregó, "a lo mejor no soy perfecta en todo lo que hago, pero lo hago con mucho amor; así que no les pongo mucha atención, sino al contrario hago lo posible para pedir por ellos", dijo durante una entrevista con Publimetro.

