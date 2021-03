Shakira juega con su hijo usando coqueto jean skinny desgarrado y playera baggy

Shakira se ha mantenido como una de las máximas exponentes de la música latina en el mundo. Con 44 años de edad y millones de discos vendidos, la colombiana domina la escena musical con su talento e incomparables movimientos de cadera.

Hace pocos días, celebró las 300 millones de vistas de su video Girl Like Me, uno que la colocó de vuelta en la cima de las carteleras de popularidad y la convirtió en todo un fenómeno viral.

View this post on Instagram

Justo cuando salió la pieza audiovisual, donde Shakira baila luciendo un leotardo rojo y azul al estilo de los años 80, sus fanáticos comenzaron a hacer sus propias versiones. Millones de videos inundaron las redes sociales con personas vestidas igual que la cantante e imitando su coreografía.

View this post on Instagram

Shakira subió varios de los videos a sus cuentas sociales, demostrando que solo ella puede traer de vuelta una pieza de ropa de hace treinta años y volverla tendencia, como con todo lo que se pone, incluso si es para una tarde de juegos en el parque con sus hijos.

Toda una madre modelo. Desde el nacimiento de Sasha y Milán, Shakira se ha convertido en una súper mamá, asegurándose de que los chicos tengan la mejor infancia posible, mientras les da una educación llena de valores y respeto al prójimo, algo en lo que ella y Gerard Piqué llevan años trabajando.

Sus redes sociales se ha llenado de imágenes y videos donde disfruta valiosos momentos en familia, como cuando para una fiesta de Halloween decidieron todos disfrazarse con coloridas pijamas de ratoncitos, un ejemplo perfecto del espíritu juguetón de la colombiana.

También ha sido captada jugando con ellos en el parque, por supuesto si dejar de verse fabulosa así sea con un atuendo sencillo.

Shakira lució hermosa en un skinny jean desgarrado, el que combinó con una playera blanca baggy. Complementó el atuendo con unas botas cortas de cuero y, por ser un día frío, se protegió con una sudadera negra abierta con bordes blancos.

View this post on Instagram

Este es un atuendo bastante sencillo pero lo suficientemente elegante como para una estrella de la música mundial. Es posible replicarlo en casa ya que las piezas son sencillas y fácil de ubicar en los almacenes de descuento.

El Barcelona, equipo al que pertenece Gerard Piqué, se enfrenta esta semana al PSG de París por la Liga de Campeones, pero las miradas están puestas en un desagradable cártel que surgió en redes sociales donde insultan a Shakira.

Antes del partido, circularon imágenes en las cuentas del PSG Ultra que aparentemente mostraban a los aficionados encendiendo bengalas y sosteniendo pancartas cerca de la casa del Parc des Princes del club.

-Paris ville lumière, faites briller nos couleurs -Barcelona no bienvenido -Shakira à la jonquera -L’Europe à genoux, tout Paris debout

Una de las pancartas traducida como "Shakira en La Jonquera", en referencia a una ciudad en la frontera catalana de España con Francia que es bien conocida por su prostitución.

Shakira doesn't deserves this.

No woman deserves this.#RespectShakira#RespectWomen pic.twitter.com/9gb3TToWSa

— shakirastuff (@shakirastuff_) March 7, 2021