Ángela Aguilar enamora en chamara de látex roja con blusa negra tipo body

Con una voz inigualable y letras llenas de sentimiento, Ángela Aguilar irrumpió como un huracán en la música regional mexicana y ya es una de las caras más conocidas del género con varios sencillos que han llegado al tope de las carteleras.

Con canciones como Llorona y Dime cómo quieres, esta al lado de Christian Nodal, se ha ganado un puesto entre los oyentes del género y más allá, permitiendo a una nueva generación conocer la música mexicana tradicional con el toque moderno que le da la hija de Pepe Aguilar.

Más allá de la música y la pasión que siente por ella, Ángela Aguilar ha logrado destacarse en el campo de la moda. A sus cortos 17 años, la chica utiliza el diseño, texturas y color para expresar su personalidad, otra vía para dar rienda suelta a su creatividad.

Las redes sociales son testigo de esto último. Ya sea en su cuenta personal de Instagram o a través de los cientos de perfiles donde sus admiradores expresan el amor que sienten hacia ella, la cantante deja algo claro: conoce el mundo del diseño y lo utiliza a su favor.

Sus looks más recientes han variado entre lo casual y la elegancia. Uno que llamó poderosamente la atención de las redes consistió de un crop top tie dye manga larga, en que combinó con un baggy jean de bota ancha, trayendo al sigo XXI una tendencia de los años 70.

Moviéndose más a lo elegante y sofisticado, Ángela Aguilar sorprendió con el vestido que utilizó para promocionar su más reciente sencillo Bésame Mucho, una pieza roja con cola de sirena y volantes en la parte superior.

Le dieron a la cantante la silueta de una rosa floreciendo bajo los rayos del sol, ideal para promocionar la canción que ya arrasa en las plataformas de streaming como Spotify y Amazon Music.

Pero hubo una combinación con la que la nieta de Flor Silvestre sentó un precedente para los atuendos primaverales, destacándose por combinar piezas para el clima frío y otras ideales para el calor.

En una foto compartida por una cuenta fan, Ángela Aguilar posa con una chamarra roja de látex adornada con diseños y placas estilo aviador. La combinó con un top de gasa negro estilo body y unos lentes oscuros.

Las chamarras ligeras son apropiadas para la primavera y el final del invierno, cuando e clima no es tan frío y se hace innecesaria demasiada protección, pero lo suficientemente templado como para no salir de casa sin ella.

La intérprete no podía pasar por alto el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, recordando la lucha para un trato igualitario sin importar el género y detener la violencia en contra de la mujer alrededor del mundo.

Ángela Aguilar publicó una serie de fotos, empezando por una propia donde sostiene unas fotos violeta mirando a la cámara. En las demás aparecen personas dejando flores en una ofrenda por las millones de mujeres fallecidas en actos de violencia.

El texto que acompañó a las fotos dice ""Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras" •Por ser libres y no valientes. •Por recordar, no felicitar. •Por todas las que no tuvieron voz. Ahora, seremos escuchadas. Por mi, por ti, por ellas, por nosotros. VIVAS LIBRES Y SIN MIEDO".