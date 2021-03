Jennifer López y Alex Rodríguez dicen seguir siendo “J-Rod”

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez sostienen que siguen siendo “J-Rod”. Ambos dijeron el sábado que los informes de su separación son inexactos y que están resolviendo sus problemas.

Este viernes, varios medios de comunicación basados en fuentes anónimas dijeron que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez habían llegado al final de su compromiso de dos años. La pareja comenzó a salir a principios de 2017.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez cancelan su compromiso y se separan Las superestrellas se unieron por primera vez en 2017 y Alex le dio el anillo de compromiso a la intérprete de On the floor en 2019

“Todos esos informes son inexactos”, dijo el comunicado conjunto “de Jennifer y Alex”, enviado por los representantes de la pareja. “Estamos resolviendo en algunas cosas”, agregó.

La pareja recibió el apodo de “J-Rod” hace tres años después de que aparecieron en la portada de la revista Vanity Fair.

El diario New York Post fue el primero en informar que la pareja se había separado. Por su parte TMZ detalló que la relación que duró cuatro años terminó este viernes, pero que los motivos de la ruptura no le fueron revelados, aunque ésta se produce poco después de que se conocieran los rumores de que Rodríguez había estado manteniendo conversaciones por videollamada con Madison LeCroy, una de las protagonistas del reality estadounidense Southern Charm.

Mientras que fuentes cercanas al exdeportista negaron a Page Six que ambos se conocieran, LeCroy dijo que no se habían visto en persona, pero confirmó que habían "hablado por teléfono".

Según el medio, una fuente cercana a "A-Rod", como se conoce al exatleta, asegura que han decidido seguir distintos caminos.

"Ahora él está en Miami preparándose para la siguiente temporada de béisbol, y ella está grabando su película en República Dominicana", afirma la fuente.

Jennifer Lopez y su amor por Alex Rodríguez

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez anunciaron su compromiso en 2019, después de haber mantenido una relación durante más de dos años, pero pospusieron su boda hasta en dos ocasiones, como reveló la intérprete el pasado mes de diciembre.

"Tuvimos que cancelar la boda…por covid, por la cuarentena. De hecho lo hicimos en dos ocasiones, pero la gente no se enteró", afirmó.

La última aparición mediática de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez fue durante la toma de protesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Durante la ceremonia, Lopez interpretó el tema This Land Is Your Land (Esta tierra es tu tierra), compuesta por Woody Guthrie y convertida en un himno nacional y antifascista.

