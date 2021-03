Aracely Arámbula reina de elegancia con vestido púrpura off shouder de escote princesa bordado con rubíes

Aracely Arámbula se ha convertido en una de las actrices más admiradas de la televisión latinoamericana, no solo por su talento, uno que le ha permitido encarnar personajes con una huella en la historia, si no por ser una de las mujeres más bellas de México.

La actriz, de 46 años de edad, se ha destacado por verse siempre elegante y con una figura envidiable en pantalla, trasladando esta imagen desde hace algunos años a las redes sociales, donde sus millones de seguidores no paran con los halagos y piropos, completamente enamorados.

La actriz se ha esforzado por mantener una imagen impecable, con un estilo que enamora / Instagram

Desde fotografías promocionando sus proyectos a futuro, a videos donde presume uno de sus elegantes vestidos o hasta mostrando sus rutinas de ejercicio, Aracely ha logrado fascinar a varias generaciones y puede que lo continúe haciendo en un futuro.

Sus últimas telenovelas, como La Patrona y La Doña, cambiaron su imagen por una de mujer fuerte, segura de su sensualidad y sumamente elegante. Prefiere el negro y el cuero para destacar pero esto no quiere decir que haya dejado los colores de lado por completo.

Hace unas semanas, durante un homenaje que hizo a la Virgen de Guadalupe, la ex esposa de Luis Miguel utilizó un vestido compuesto por un top amarillo mostaza estilo bolero y una maxi falda plisada negra con bordados dorados, complementado con un tocado de rosas multicolores, toda una visión para los ojos.

El amarillo es un color que hace resaltar los ojos de la actriz y brilla sobre su piel clara. / Instagram

El naranja es otro de los colores con el que también ha logrado destacarse. Para una foto en compañía de su tierno perrito, Aracely utilizó una sudadera tejida del llamativo color, combinándola con una pulsera dorada y se le veía excelente.

Estos dos colores por lo general van muy bien juntos y son una combinación clásica en la esfera de alta moda, utilizada por casas como Balmain y Versace en sus diseños.

Siguiendo la vía del arcoíris, hace poco Aracely Arámbula publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece con un elegante y sobrio vestido púrpura que dejó sin habla a sus seguidores.

La pieza tiene un escote estilo princesa el cual está bordado con rubíes y es ceñido en la cintura con un corsé falso, una muestra más de la elegancia que posee la actriz y que seguirá presumiendo ante su público adorado.

Con globos y un pastel inspirado en Dior, Aracely Arámbula celebró a lo grande la llegada a los 46 años de edad en una fiesta donde estuvo rodeada de toda su familia, incluidos sus hijos Daniel y Miguel, además de varios amigos cercanos.

En fotos que se compartieron por las redes sociales, se ve a la actriz posando con el pastel en mano, inspirado en una bolsa de tienda Dior, con una mesa hermosamente decorada detrás de ella llena de deliciosos dulces, flores y globos que tenían escrito "Feliz cumpleaños Reina" en ellos.

La actriz hasta publicó en sus historias un video agradeciendo a todos sus seguidores y fanáticos que se tomaron un momento para felicitarla y enviarle videos, hasta una pintura como regalo de cumpleaños.

"Mi familia hermosa, gracias por todos sus mensajes, por todas las cosas bonitas que me escriben, por los videos, por lo que me cantan, por todas las cosas bonitas que me envían. Quiero agradecerles mucho por su cariño, estoy muy emocionada, me siento muy afortunada de tener todo su cariño, feliz y agradecida".

