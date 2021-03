Chlóe Zhao y Emerald Fennell hacen historia en las nominaciones al Óscar

Un momento histórico en el Óscar se vivió este lunes, cuando Chlóe Zhao y Emerald Fennell fueron incluidas como Mejor dirección.

Por primera vez en la historia, dos mujeres han sido nominadas el mismo año en la categoría de Mejor dirección.

La ceremonia, que retrasó su edición dos meses debido a la pandemia, apostarán este año por una gala presencial.

Habrá transmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido el Dolby Theatre en Los Ángeles, el próximo 25 de abril.





La cinta mexicana Ya no estoy aquí no pasa el corte y se queda sin nominación a los Óscar 2021.

Oscar 2021: La ceremonia no será virtual y se realizará como siempre

La única presencia latina será la coproducción con Chile El agente topo, que competirá por Mejor Documental.

La mexicana Ya no estoy aquí no consigue la nominación al Óscar, conoce las cintas que buscan la estatuilla Esta mañana se dieron a conocer las candidatas para ganar la estatuilla dorada

Sorpresas en las nominaciones

– Chadwick Boseman consigue nominación póstuma a Mejor actor.

Las películas con más nominaciones, incluyendo Mejor Película:

– Mank: 10 nominaciones

– Judas And The Black Messiah: 6

– Minari: 6

– Sound Of Metal: 6

– The Trial Of The Chicago 7: 6

– The Father: 5

– Promising Young Woman 5

– Nomadland: 5

Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas anunciaron este lunes los nominados a la entrega 93 de los Premios Óscar.

