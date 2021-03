La comedia familiar autobiográfica de Chris Rock, Everybody hates Chris, regresa como una serie animada, y se espera que el actor esté como narrador. El reboot está basada en la adolescencia de Chris Rock. Todo lo que debemos saber sobre las apuestas OnlineEl café y nuestros cinco sentidos, un ritual La seria se sumaría a la creciente cartera de contenido animado de CBS, que comenzó con las franquicias Star Trek (con Star Trek: Lower Decks y el próximo Star Trek: Prodigy para Paramount + / Nickelodeon) y The Late Show. Aquí te revelamos algunas curiosidades que desconocías de New AmsterdamEverybody hates Chris está recibiendo una nueva vida para atraer a nuevas generaciones. El portal de The Hollywood Reporter publicó que CBS Studios está desarrollando un reinicio de la comedia aclamada por la crítica sobre la infancia del comediante Chris Rock. Cinco valores que no te puedes perder de Un príncipe en Nueva York 2 Además, el estudio también está desarrollando una versión estadounidense del drama israelí Shtisel y un programa basado en las memorias Panther Baby de Jamal Joseph. AntecedenteEverybody hates Chris se trnsmitió entre 2005 y 2009. Los cocreadores Rock y Ali LeRoi también están detrás de la versión animada, siendo productores ejecutivos con Michael Rotenberg (quien fue un EP del programa de acción en vivo). También se espera que Rock narre el programa animado, como lo hizo en el original.



Chris Rock vuelve al ataque con su historia.

