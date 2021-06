Madonna impacta con sexy y colorido ‘look’ ¡Celebró el Orgullo LGBT+ con show sorpresa!

Madonna es una de las celebridades que siempre impone moda y actualmente sigue sorprendiendo con sus atrevidos looks.

En esta ocasión, la cantante de 62 años de edad sorprendió a sus seguidores al lucir una colorida cabellera y atuendos con transparencias que, sin duda, han causado furor en redes sociales, además ofreció un show sorpresa para celebrar el Orgullo LGBT+.

Tras casi tres años de ausencia, la intérprete de Like a virgin se mostró renovada con una cabellera azul y otra rosa, así como sensuales atuendos que robaron las miradas.

Lo anterior se debe a que la Reina del pop celebró el día del Orgullo LGBT+ en Nueva York durante un fiesta llevada a cabo en el hotel Standard High Line, en la que también asistieron celebridades como Emily Ratajkowski, Andy Cohen, entre otros, así lo dio a conocer el portal La Nación.

Por medio de su cuenta de Instagram, Madonna también envió mensajes en apoyo a la comunidad LGBT+.

“Estamos aquí para celebrar a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ +, apoyar algunas iniciativas Queer increíbles, declarar abierto el fin de semana de Pride NY y el regreso de Nueva York”, destacó.

Esta fiesta se llevó a cabo con el fin de reunir fondos en pro de las organizaciones Centro Ali Forney y Haus of US dedicadas a defender los derechos LGBT+.

Video con poderoso mensaje

Además, dio a conocer su nuevo video realizado para el Pride y acompañado de un poderoso mensaje.

“Para recordarles a todos que necesitamos tener coraje, no tener miedo y seguir resistiendo a cualquiera que intente hacernos sentir como si fuéramos ¡Menos entonces O no merecedor de la Dignidad y el Respeto Humanos! NO QUEREMOS DERECHOS ESPECIALES … ¡QUEREMOS IGUALDAD DE DERECHOS!”, publicó Madonna.

Madonna ofreció un show

Durante la celebración, Madonna interpretó dos canciones Hung up y I don’t search, I find y afirmó que era la primera vez que se encontraba en una fiesta con amigos debido a la pandemia de Covid-19.

Lo q hubiera dado por estar anoche en el Boom Boom Room con Madonna cantandome Hung up trepada a la barra 🔥 pic.twitter.com/9vhS3OK5z7 — Tartu (@TartuTV) June 26, 2021

“Aprendan a amarse unos a otros y empiecen por amarse a sí mismos”, mencionó Madonna durante la celebración.

Foto: Madonna.

