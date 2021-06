Marilyn Manson se entregará a la policía tras denuncia de agresión

Marilyn Manson sigue causando polémica y en esta ocasión se dio a conocer que el cantante se entregará a la policía debido a que tiene una orden de arresto por agredir a una camarógrafa en uno de los conciertos de su gira Hell Never Dies, en New Hampshire, en 2019.

El jefe de policía de Gilford en New Hampshire, Anthony Bean Burpee dio a conocer que Marilyn Manson ha decidido entregarse de forma voluntaria al departamento de policía de Los Ángeles como parte de un acuerdo en conjunto entre el Departamento de Policía de Gilford en New Hampshire y el abogado de Manson, así lo informó la revista People.

Bean Burpee también destacó que hasta el momento todavía se desconoce la fecha en la que Manson, de 52 años, deberá entregarse, pues eso lo determinará el Departamento de Policía de Los Ángeles y el abogado del intérprete de The Beautiful People.

En cuanto Brian Warner (nombre real de Marilyn Manson) se entregué se realizará una lectura de sus cargos en un tribunal de distrito de New Hampshire, que se espera que se lleve a cabo a mediados de agosto.

Los cargos contra Marilyn Manson

Marilyn Manson enfrenta dos cargos de delito menor de asalto simple relacionados con un presunto incidente en 2019 con una camarógrafa en el Bank of New Hampshire Pavilion en su gira Hell Never Dies con Rob Zombie.

De acuerdo con la revista People, testigos del suceso detallaron que durante el concierto, Marilyn Manson escupió flemas en diversas ocasiones a la cámara, lo que provocó la molestia de la camarógrafa.

Cabe destacar que el Departamento de Policía de Gilford publicó en mayo la orden judicial alegando que el cantante y su asesor legal conocen dicha orden desde hace tiempo pero no han hecho esfuerzo alguno para responder a los cargos.

¿Cuál sería el castigo para Manson?

En este sentido, el abogado de Manson, Howard King reveló a la revista People que este delito puede conllevar una sentencia de cárcel de hasta un año y una multa de dos mil dólares.

Asimismo indicó que, tras el presunto incidente, la camarógrafa pidió más 35 mil dólares para reparar los daños.

“No es ningún secreto para cualquiera que haya asistido a un concierto de Marilyn Manson que le gusta ser provocativo en el escenario, especialmente frente a una cámara (…) Solicitamos evidencia de cualquier presunto daño, nunca recibimos respuesta”, dijo el abogado, quien calificó de ridícula esta situación pero enfatizó que seguirán cooperando con las autoridades.

Sin embargo, el jefe de policía de Gilford, Anthony Bean Burpee negó las declaraciones del abogado de Manson e indicó que la camarógrafa realizó su denuncia un día después de lo ocurrido.

Lo cual contradice la versión del abogado, que afirma que la camarógrafa pidió 35 mil dólares y al ver una negativa, decidió presentar su denuncia.

Acusaciones por agresiones sexuales

El cantante también enfrenta acusaciones por agresiones sexuales hechas por su ex pareja Evan Rachel Wood, así como Ashley Lindsay Morgan, Esmé Bianco, Jane Dos, Ashley Waltes y Sarah McNeilly.

