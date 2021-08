¡Cancela su regreso a los escenarios! Maluma suspende presentación en Nueva York por esta razón

Maluma sorprendió a sus seguidores con una lamentable noticia, pues el cantante colombiano tuvo que cancelar su presentación en Nueva York a causa del paso del huracán Henri.

Este concierto en la Gran manzana correspondía al regreso de Maluma a los escenarios luego de un año ocho meses de no realizar un presentación en vivo debido a la pandemia de Covid-19.

Cabe destacar que Maluma tenía planeado presentarse en el concierto We Love New York City: The Homecoming Concert, que tuvo que ser cancelado a causa del paso del huracán Henri.

Artistas como Patti Smith, Carlos Santana, Paul Simon, The Killers, entre otros formarían parte de este concierto.

Maluma envía mensaje tras cancelación

El cantante publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde mostró su tristeza y explicó que dicha decisión se tomó por la seguridad de su equipo.

“Bueno, hay truenos, relámpagos, tal parece que viene una tormenta muy fuerte aquí en Nueva York. Creo que hay otros artistas que van a cantar pero yo decidí que no lo voy a hacer, es muy peligroso”, mencionó Maluma, quien se mostró afectado.

El intérprete de canciones como Hawái, Felices los 4, Sobrio, entre otras destacó que estaban muy entusiasmados pero recordó que el próximo 1 de octubre de presentará en el Madison Square Garden.

“La cosa está compleja, está muy difícil, así que literalmente nos quedamos como decimos en Colombia con los crespos hechos, una mierda porque todos estábamos muy entusiasmados, como ven estamos aquí todos, estamos todo el crew pero por nuestra seguridad no vamos a poder hacerlo”, afirmó.

