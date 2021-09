Carlos Vives envuelto en un drama familiar que provoca debate en redes

Carlos Vives vuelve a estar en medio de la polémica, no por un tema de su carrera musical, sino por los conflictos familiares que lo mantienen en tendencia este domingo.

El cantante colombiano enfrenta comentarios a favor y en contra sobre el tema del retiro de la sociedad que habían conformado entorno a Gaira, restaurante-bar ubicado en Bogotá.

Recordemos que la familia del músico, de 59 años, siempre ha estado lejos de escándalos, actualmente pasa por la controversia más grande de su vida.

“A Carlos Vives ya lo condenaron, lo cancelaron, es malo por enamorase de Claudia, es un mal hijo, pésimo hermano, merece todo lo malo del universo. Qué facilidad para destruir a la gente y su buen nombre tienen los tuiteros”, escribió una internauta.

Varios medios han expuesto señalan que la fractura entre la madre y hermano es a causa de la desmedida ambición de su esposa, la actriz y ex Miss Colombia, Claudia Elena Vásquez de 46 años.

View this post on Instagram

Eso provocó un supuesto distanciamiento entre la madre, doña Araceli, de 75, su hermano Guillo, de 58, con el cantante.

El pasado 11 de septiembre se conoció un nuevo capítulo en este drama familiar, que confirmaría la mala relación que existe entre los dos.

“Los mensajes de Guillermo Vives sobre sus líos con Carlos Vives son la gran demostración de lo romantizada que tenemos a la familia en Colombia. No todos tienen una buena familia o familiares, no a todos su familia los quiere, muchos tienen mamá narcisista o papá abusivo”.

El tema fue expuesto ante los televidentes que presenciaban el matutino Buen día Colombia, del Canal RCN, donde Guillermo Vives recordó que ya no hace parte del que fuera el negocio familiar, en un primer momento esto fue lo que mencionó:

“Yo vendí mi parte… Pero mejor no hablemos de ese tema, vamos a montar otro, indiscutiblemente estoy viendo, porque es lo que me gusta hacer, a mí me gusta cantar y cocinar”.

Guillermo Vives