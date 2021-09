Sergio Mayer está hospitalizado por un virus, reportaron en programa ‘Hoy’

Sergio Mayer se encuentra hospitalizado a causa de un virus que le habría dañado el sistema auditivo, así lo informaron los conductores del programa Hoy durante esta mañana.

Cabe destacar que el ex diputado y ex miembro de Garibaldi tenía planeado asistir al programa matutino para hablar sobre las denuncias que se presentaron en su contra por el caso de Héctor Parra. Sin embargo, debido a su estado de salud, no se presentó.

“El viernes, cuando la producción le hizo la invitación, comentó que estaba enfrentando un virus que le había dañado el oído. Entonces está, al aparecer, en un hospital aquí en la Ciudad de México y bueno, estamos a la espera de más información”, afirmó Andrea Legarreta.

Desde el pasado 11 de septiembre, el publirrelacionista y director de Comunicación Integral, Carlos Salomón dio a conocer que Sergio Mayer se encuentra hospitalizado pero enfatizó que no se trata de Covid-19.

“Les comparto que Sergio Mayer está delicado pero estable, es un hombre fuerte y saldrá adelante”, publicó en su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter

El proceso legal de Sergio Mayer

Actualmente el ex diputado y actor se encuentra en un proceso legal debido a la denuncia interpuesta por el actor Héctor Parra en su contra por tráfico de influencias.

Por lo que el pasado lunes, el actor acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar la denuncia y acceder a las carpetas de investigación en su contra con el fin de preparar su defensa.

“La situación es básicamente ponerse a disposición de las autoridades, no hay ilícitos”, mencionó el abogado de Sergio Mayer, Irving Regino durante una entrevista con Luis Cárdenas.

El primero de septiembre Héctor Parra interpuso una denuncia contra Sergio Mayer por el delito de tráfico de influencias, que presuntamente habría cometido mientras fue diputado de Morena.

Además, el ex Garibaldi debe enfrentar una segunda denuncia por el mismo delito interpuesta por Alonso Beceiro.

