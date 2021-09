Kenia Os responde a quienes la critican y pide no idealizar las redes sociales

Con más de 30 millones de seguidores en sus redes sociales, Kenia Os se ha convertido en una de las influencers más reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, su camino no ha sido fácil, pues a lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar críticas y ataques.

“Hace años me afectaba mucho, lloraba mucho y quería demostrar lo contrario cuando me atacaban, pero ahora mismo veo todo distinto. Tengo un lema que llevo aplicando desde hace muchos años que es darte cuenta que la gente mala se destruye sola, entonces sí me critican o me odian es un sentimiento que ellos tienen porque yo no odio a nadie. Yo no tengo ese tipo de sentimientos y energía en mi vida y eso ahora no me afecta”, mencionó Kenia Os, de 22 años de edad.

La cantante y empresaria afirmó que gracias a las adversidades ha podido forjar su carácter.

“Es difícil cuando tienes tantas personas juzgando todo lo que haces. En muchas ocasiones me he sentido muy mal por los comentarios y he tenido crisis fuertes pero al final debo mantenerme firme, aunque por dentro estoy destruída. Pero ya no me derrumbo y salgo adelante por mi equipo y por mis seguidores. Es difícil pero creo que me ha ayudado a ser una mujer muy fuerte y a crecer como persona”, comentó.

Foto: Cortesía

Kenia Os y su mensaje sobre las redes sociales

Kenia enfatizó que busca dejar un mensaje de aceptación con su proyecto, ya que muchas personas idealizan lo que se ve en redes sociales .

Te puede interesar: Fanáticos de Kimberly Loaiza y Kenia Os activan una batalla en redes sociales

“Creo que es muy importante saber que lo que ves en redes no es la realidad al 100%. Pero al mismo tiempo, saber que está bien usar filtros y mostrar lo que quieras con tu creatividad, pero estar conscientes de que esa no es toda la realidad. No puedes ver una historia en Instagram y compararte con lo que ves porque no siempre es real”, afirmó.

Asimismo destacó que no tiene problema en mostrarse sin maquillaje y al natural con sus seguidores.

“Creo que eso me hace diferente a otros artistas porque logró conectar con mis seguidores de una forma muy especial. Yo no tengo problema con que la gente me vea sin maquillaje porque me siento feliz y segura de la mujer que soy. No me defino por el maquillaje que uso, el vestido o la bolsa de marca que tengo, simplemente soy una mujer que muestra su esencia tal cual es”, aseguró.

Próximo concierto virtual

Kenia Os adelantó que será un show único en el que recorrerá su trayectoria musical.

“Es un concierto en el que también vamos a tocar temas como la salud mental y la depresión, pero al mismo tiempo, tiene moda, entonces es una combinación de muchas cosas que me representan y es algo nunca antes visto en Latinoamérica”, indicó.

Los accesos para el concierto de Kenia Os se pueden adquirir en Boletia.com y tienen un costo de 99 pesos más cargos. El show se llevará a cabo este 14 de septiembre a las 8:00 pm.

Más sobre Kenia Os

Seguidores. Kenia Os tiene siete millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Canción. La influencer colaboró con Ghetto Kids y Malo en el tema Toketeo que ya cuenta con 9.9 millones de visualizaciones.

Música. Tercera noche, Tu peor pesadilla, Mentiroso son algunas de las canciones que Kenia Os ha convertido en éxitos.

Empresaria. Cuenta con su línea de labiales llamada Kenia Os Beauty.

Origen. Kenia Guadalupe Flores Osuna nació el 15 de julio de 1999 en Mazatlán y desde 2015 comenzó a crear videos para YouTube.

Inspiración. La creadora de contenido afirmó que admira a Yuya por su constancia.

Regional. Tras su éxito con los ritmos urbanos, a Kenia le gustaría explorar con el regional mexicano.

También puedes ver: