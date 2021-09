¡Luto en Caifanes! Muere ex integrante de la agrupación

Caifanes dio a conocer la muerte de uno de los ex integrantes de la agrupación. Se trata del músico Juan Carlos Novelo, quien fue el primer baterista de la banda.

Por medio de sus redes sociales, Caifanes publicó un mensaje con el que recordó al baterista.

“Se nos fue un buen carnal, gran músico y super ser humano, compañero de varias batallas y sonidos, Juan Carlos Novelo, primer baterista de Caifanes. Buen camino carnau, nos vemos del otro lado“, destacó la banda.

Cabe destacar que Caifanes se formó en 1987 con Saúl Hernández (voz y guitarra), Diego Herrera (teclados y saxofón), Sabo Romo (bajo eléctrico) y Juan Carlos Novelo (batería).

Tras su segunda presentación, Novelo decidió dejar la agrupación y en su lugar entró Alfonso André.

Foto: Instagram

El baterista continuó con su carrera musical en el rock y el jazz. Además se desempeñó como compositor y maestro. Entre sus producciones musicales se encuentra Ostinato, un disco que lanzó en 2013.

“Soy más un baterista de rock, esos son mis orígenes, he incursionado en el jazz, pero soy un baterista de fusión. Cuando tomaba clases con Álvaro López tocaba en el grupo Kerigma, por ahí de los años ochenta, en esa etapa escuché rock progresivo que me voló la cabeza: Génesis, Yes, Emerson Lake and Palmer, todo eso se queda, ya luego conocí otras músicas, ritmos, géneros”, dijo Novelo a la periodista Myrna Armenta para Contratiempo Jazz.

Caifanes en la actualidad

Caifanes se encuentra en un momento de creatividad que ha sabido aprovechar al máximo, pues durante este último año la agrupación ha creado nueva música, que próximamente saldrá a la luz tras 27 años del lanzamiento de su último álbum de estudio llamado El nervio del volcán, que incluye temas emblemáticos de la banda como Afuera, Aquí no es así, Aviéntame, entre otros.

Por esta razón, el saxofonista y tecladista de la agrupación, Diego Herrera comentó a Publimetro que tuvieron momentos de incertidumbre debido a la pandemia pero actualmente se encuentran enfocados en retomar los conciertos y en crear nuevos proyectos que incluyen un nuevo disco.

“Somos una banda que no tenemos una disquera, no tenemos un compromiso por entregar, cosa que antes sucedía, entonces vamos con calma, sabemos que la gente está ansiosa por escuchar canciones nuevas y se las vamos a dar por supuesto, pero nos estamos moviendo despacio. Nos hemos sentado a grabar, a ver lo que nos gusta y lo que no. En ese sentido hay muchas cosas que nos están gustando, entonces seguramente vamos a tener material nuevo muy pronto pero lo estamos haciendo de esa manera en que nos hacemos caso a nosotros mismos, de escuchar lo que nos gusta y darle tiempo a que se vayan gestando las cosas”, afirmó Diego Herrera.

