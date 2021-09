Rugrats regresan en formato 3D y con personaje LGBT+ ¡Lo que debes saber!

Tras 16 años de su último capítulo, Tommy, Carlitos, Angélica y los emblemáticos personajes de Rugrats regresarán a la pantalla con una serie animada en formato 3D en la que explorarán nuevas aventuras pero en un nuevo contexto social debido a los avances tecnológicos, ideologías y formas de vida, pues incluirá por primera vez un personaje LGBT+.

“Hay inclusión en muchas cosas, de estilo de vida, de preferencias, el abuelo ahora es practicante de yoga, pero sobre todo hay respeto y eso se agradece en una producción de este tipo donde caben todas las personas”, mencionó Laura Torres, quien da voz a Tommy.

Foto: Cortesía

La nueva serie provocará controversia

En ese sentido, Laura destacó que esta serie animada va a generar polémica pero, sin duda, muestra la realidad en la que vivimos.

“Evidentemente va a generar polémica porque somos seres que juzgamos y lo primero que hacemos es criticar, pero a mí no me queda más que decir que esto es algo actual, respétalo. A mí no me afecta en absolutamente nada porque es una preferencia y eso no te hace mejor ni peor, a mí trátame con amor y respeto y vas obtener lo mismo de mí seas vegano, carnívoro, homosexual, me da lo mismo”, comentó la actriz de doblaje, quien también es la directora del doblaje en español de esta serie.

Además de contar con mensajes de inclusión, Rugrats también se desarrollará en medio de los avances tecnológicos que se han suscitado durante los últimos 15 años y que marcan a las nuevas generaciones., por lo que ahora se podrán ver nuevas herramientas digitales.

“Imagínate que te encuentras en el mundo de Rugrats pero con todo lo que está a nuestro alrededor hoy en día. Por ejemplo, antes no se hablaba tanto de las relaciones entre los papás y ahora sí. Vemos también la parte tecnológica porque los niños ahora se entretienen con tablets. Por eso es tan mágica porque no cambia lo que vimos antes pero se adapta al presente de una forma muy natural”, mencionó Lili Barba, quien da voz a Carlitos.

Te puede interesar: Revelan por qué nunca apareció la mamá de Carlitos en “Rugrats”

Cabe destacar que con esta nueva versión de Rugrats, las actrices de doblaje Lili Barba, Laura Torres y Patricia Acevedo (voz Angélica) se reencontraron con los personajes que marcaron un antes y un después en sus carreras.

“Es como cuando dejas de ver a un amigo durante 15 años y lo vuelves a ver, es como si nunca lo hubieras dejado de ver. Ese abrazo, esa plática que se da, es retomar todo desde donde se quedó y para mí es un honor tomar la estafeta”, indicó Laura Torres.

¿Cuándo se estrena?

La nueva serie de Rugrats llegará a la plataforma Paramount Plus el próximo 17 de septiembre.

Personajes. Como en los viejos tiempos, la serie contará con Lili y Fili, Susie, el perrito de la familia Pickels, Firulais, Reptar y muchos más.

Historia. El primer episodio de Rugrats se transmitió el 11 de agosto de 1991 y terminó el primero de agosto de 2004.

Orientación. Betty es el personaje que formará parte de la comunidad LGBT+ durante la serie animada.

Comunidad. Rugrats se suma a la lista de caricaturas que han presentado personajes LGBT+ como Gonzorella, Bob Esponja, entre otros.

Origen. La serie también conocida como Aventuras en pañales fue creada por Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain para Nickelodeon.

Trama. Desde su inicio la serie está basada en la pregunta ¿si los bebés pudieran hablar?

Récord. Es la segunda serie animada más larga de Nickelodeon y sólo ha sido superada por Bob Esponja.

También puedes ver: