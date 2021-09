Natalia Jiménez: ‘Yo me siento más mexicana que otra cosa’

Natalia Jiménez dejó en claro que no quiere ocupar el lugar de Rocío Dúrcal, en el sentido de ser una cantante española que interpreta la música mexicana.

Con la idea de fortalecer sus lazos con la música mexicana ya quiere adentrase en el regional mexicano.

Durante la entrevista con Publimetro confesó que sus lazos se hacen cada vez más fuertes con la cultura de este país, por eso el lanzamiento de una segunda parte del álbum México de mi corazón.

“Estamos representando a una mujer fuerte, decidida, que canta regional, pero que no deja de ser femenina, pero no deja de ser chingona tampoco”. Natalia Jiménez

Eres una española cantando música mexicana, de repente te señalan como la nueva Rocío Dúrcal

— Soy consciente de cuantos artistas extranjeros han grabado música mexicana y cuántos realmente han sido aceptados. Los tres mayores ejemplos que tengo -obvio- son Rocío Dúrcal, Chabela Vargas y Linda Ronstadt; Linda Ronstadt creo que sacó uno de los discos más exitosos del mundo y todo eran canciones mexicanas.

La verdad que son esos tres ejemplos y no hay muchos más, yo me siento bien orgullosa y bien agradecida. Es muy chistoso porque yo me siento más mexicana que otra cosa y como decía Chabela: “Los mexicanos nacemos donde nos da la gana”, entonces yo aplico la de Chabela.

¿Cómo va este romance con México, una tierra que no te vio nacer, pero si crecer?

—Me vio nacer artísticamente, si no hubiera sido por México yo dudo que hubiera tenido una carrera con un alcance con el que lo he tenido. Yo tenía 21 años cuando estaba empezando, tocaba en el metro y en orquestas de España, entonces la verdad tuve mucha suerte de que me adoptaran.

¿Quién es la mujer que llegó a los brazos de Alejandro Fernández en Las Vegas?

Este disco, México de mi corazón, es un homenaje porque me habéis dado todo y me habéis dado el género que más me gusta cantar.





La cantante española hace un homenaje a México. Fotos Sony Music.

Ahorita que he estado mucho en Colombia, porque estoy haciendo La Voz Kids, la gente está vuelta loca con el disco, como que lo acaban de descubrir y están así de: “bueno, todas las canciones mexicanas que nos gustan”, y es muy lindo.

Natalia Jiménez presenta México de mi corazón II

— El primero fue disco de oro, nos fue demasiado bien con los streams en Spotify y entonces la gente me estaba pidiendo; así que tuve que hacer un volumen dos con la diferencia de que estamos metiendo canciones inéditas para que tengan una probadita de lo que puede ser un disco de mariachi inédito, porque esa es la idea que yo tengo: sacar un disco de mariachi inédito pronto.

Luis Miguel se convierte en el artista más escuchado durante las Fiestas Patrias

Si Dios quiere, uno de estos días que terminemos con este vamos a ver si me pongo para eso porque es lo que yo realmente quiero, empezar a hacer música inédita regional.

¿Qué tuviste que mover y cambiar para lograr estas canciones?

— Para los invitados fue sencillo porque al final Gerardo Ortiz está cantando una de sus canciones, Fuiste mía; Ana Bárbara canta No me amenaces que le puse a ella porque como yo sé que ella es así cabroncilla (risas). Le pregunté si quería hacer No me amenaces o Te quedó grande la yegua, escogió la primera y la grabamos.

¿Qué te genera la música mexicana?

— Me hace sentir plenitud artística, me siento plena como artista haciendo mariachi. No hay otro género en el que yo me sienta más a gusto ni lo ha habido nunca, desde que salí de La Quinta Estación yo quería hacer regional y por cosas no pude hacerlo. Hasta que salió México de mi corazón fue que me puse mis moños y saqué este disco.

Benito Santos la convierte en su musa

“Benito Santos y yo estamos muy contentos con nuestra colaboración. El otro día le puse en un mensaje que le agradecía por vestir a la artista que yo siempre quise ser, siempre quise ser la señora del regional con el vestido, con el mariachi y peinada divina, no quería ser otra cosa”.

Añadió, “él me contestó: ‘Yo también soy muy feliz porque has sacado mi lado folclórico‘, él es una persona que aprecia tanto la cultura, queríamos revivir todos estos diseños y la elegancia de los años cincuenta para traerlos al escenario en este disco”.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE