BTS defiende a la juventud durante su discurso en la ONU

Tres años después de haber asistido por primera vez a la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), BTS regresó con una carga de éxitos y mensajes positivos para el mundo.

La banda surcoreana regresó a Nueva York para unirse a los líderes mundiales y apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el evento de este lunes, los siete integrantes invitaron a los jóvenes a vacunarse contra el Covid-19 y cantaron su sencillo Permission to dance.

“Hoy se une a nosotros un grupo excepcionalmente sobresaliente de jóvenes que se conectan con jóvenes de todo el mundo BTS, el primer enviado especial del sector privado, probablemente el artista más querido por la gente de todo el mundo“, fueron las palabras del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in este lunes.

Desde la sedea en Nueva York, los siete Enviados Presidenciales Especiales de la República de Corea presentaron su discurso en siete idiomas.

BTS destacó a las generaciones futuras en sus mensajes

“Nos rompió el corazón cuando se cancelaron nuestros conciertos planeados desde hacía mucho tiempo, también lo anhelamos”, compartió Jungkook.

Jungkook mueve al mundo por su cumpleaños 24

Mientras que J-H agregó, “toda están de acuerdo en que el cambio climático es un problema importante, pero para hablar de la mejor solución no es fácil. Es un tema sobre el que es difícil de sacar conclusiones”.

“Todavía quedan muchas páginas en la historia sobre nosotros y siento que no deberíamos hablar como si el final ya estuviera escrito”. Kim Taehyung

“En estas imágenes, se puede ver que hay niños que están tratando de aprender cosas nuevas … No están perdidos, están encontrando un nuevo valor y asumiendo nuevos desafíos” dijo Jimin.

BTS estaba mirando y apreciando su performance permission to dance en la ONU, ellos son el ejemplo de superación en la vida y nunca rendirse. #UNGA 🥺pic.twitter.com/HpDRdkuMFQ#BTSatUNGA @BTS_twt — Lele ✨ (@lelebtslove) September 20, 2021

El líder de la banda de K-Pop, Kim Namjoon (RM), señaló varios puntos que exponen su sentir.

“Escuché que las personas adolescentes de hoy son referidas como la ‘generación perdida’ pero creo que es exagerado decir que están perdidos solo porque los caminos que recorren no pueden ser vistos por ojos de adultos”.

Añadió, “la gente de 20 años no es la generación perdida del C0vid. Es la generación que ha dado la bienvenida a los cambios. Hay cosas que podemos hacer. Lo importante son las elecciones”.

Con solo 24 años Jungkook ya se está dirigiendo a los líderes mundiales, es el representante de toda una generación y las generaciones futuras y el orgullo de millones de personas, incluyéndome. Gracias por todo tu esfuerzo y amor 💗



Nation's Treasure Jungkook#BTSatUNGA pic.twitter.com/wlK30kI1z7 — sadi⁹⁷ (@koodlw) September 20, 2021

“En lugar de la generación perdida, un nombre más apropiado sería la generación de bienvenida, porque en lugar de temerle al cambio, esta generación dice ‘bienvenido’ y sigue avanzando”. Jin





Los siete integrantes con el presidente de Corea del Sur Moon Jae-in. Fotos: Twitter.

Min Yoongi también ofreció un mensaje: “No habrá un próximo BTS, yo tuve mis propios héroes y aunque deseaba convertirme en ellos, no pude, me convertí en BTS”.

“Fue momento para que lamentáramos las cosas que la pandemia nos quitó, para descubrir cuán valiosos eran nuestros momentos. […] Habrá decisiones que tomemos que pueden no ser perfectas, pero eso no significa que no habrá nada que no podamos hacer”. Suga

BTS movió a ARMY

desde que conozco a los chicos siempre sentí que ellos se paran delante de nuestra generación con un escudo a defendernos ante el mundo, ya sea con las canciones o con discursos como éste. I'm 😢@BTS_twt #BTSatUNGA — Chia⁷🐰 (@gohospitalplz) September 20, 2021

🐦𝐔𝐍𝐆𝐀 𝐱 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐓𝐀𝐍 💜

• #BTSatUNGA •



Twitter — Amina J. Mohammed, Secretaria General Adjunta de la ONU:



"Bienvenidos de nuevo a UN a nuestros amigos de @BTS_twt. Gracias por unirse a nosotros para pedir al mundo que cumpla la promesa de los #SDGMoment #UNGA." pic.twitter.com/VdhY8Cp8aF — 🪐ARMY FORCE Perú ⁷🪐⟭⟬ 🇵🇪 PERU FUNDS FOR BTS (@ARMYForce_Peru) September 20, 2021

Desde el 2018 los chicos representan a la juventud y es un total honor #BTSatUNGA pic.twitter.com/yk860WFhGL — ๑Campanita 🐥 (@jmfilter21) September 20, 2021

Él estaba tan adorablemente nervioso e igualmente lo hizo tan increíble y como siempre, fue conquistando los corazones de todos los que estaban ahí!



OUR PRIDE JIMIN

JIMIN UN SPEECH#BTSatUNGA pic.twitter.com/uD9TJJTKNY — JIMIN INFO¹³ (@PJM_INFO) September 20, 2021

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: